Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Diyanet tartışmalara son noktayı koydu
Kurban ibadetinin gerçekleştirilmesine tam 1 hafta kaldı. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban ibadeti hakkında kafalara takılan soruları birer birer yanıtladı. Vatandaşlardan gelen soruları dini dayanaklarıyla beraber açıklayan Başkanlık, kredi kartıyla kurban alınır mı sorusuna son noktayı koydu.
• 10 Haziran 2024 - 08:52 • Son Güncelleme:
• 10 Haziran 2024 - 08:52 • Son Güncelleme: