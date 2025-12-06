Kredi çekip sıfır minibüs aldı, hayatı kabusa döndü! Tam 24 kez servise gitti, borçları arttıkça arttı

3

O nedenle hak talebinde bulundum ama kimse yardımcı olamadı. Belki 40 kez de yetkili firmanın Bursa'daki yetkilileriyle de telefon görüşmeleri yaptım ancak çözüm yok. Araç bir gün çalışıyor, iki gün çalışmıyor. Yılbaşından bu yana aracım toplamda iki ay bile çalışmadı. Servis hakkında şikayetçi de oldum. Bana her servise götürdüğümde ‘Hallediyoruz’ diyorlar ama arıza tekrarlanıyor. Aracımın değiştirilmesini talep ediyorum. Garantisi vardı ve bu ay bitiyor” diye konuştu.