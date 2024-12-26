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GündemKöyüne dönen kazanıyor! Devletten 100 koyun aldı, 3 yılda 5 katına çıkardı
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Köyüne dönen kazanıyor! Devletten 100 koyun aldı, 3 yılda 5 katına çıkardı

Van'ın Erciş ilçesinin Köycük Mahallesi'nden 15 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul'a giderek inşaatlarda çalışmaya başlayan 8 çocuk babası Feyat Polat (48), 3 yıl önce memleketine geri döndü. Kendisine çiftlik kuran Polat, "Devlet desteğiyle 100 koyun aldım. Sonraki yıl sağladığım kazançla da 50 koyun satın aldım. Bu koyunları 3 yıl boyunca bir bebek gibi besleyerek, sayıyı 520' ye çıkardım" dedi.

• 26 Aralık 2024 - 09:50 • Son Güncelleme:
• 26 Aralık 2024 - 09:50 • Son Güncelleme:
1Köyüne dönen kazanıyor Devletten 100 koyun aldı, 3 yılda 5 katına çıkardı

Erciş'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Köycük Mahallesi'nde yaşayan Feyat Polat, 15 yıl önce ailesini de alarak İstanbul'a yerleşti.

2Köyüne dönen kazanıyor Devletten 100 koyun aldı, 3 yılda 5 katına çıkardı

İstanbul'da inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Polat, 3 yıl önce doğup büyüdüğü memleketi Erciş ilçesinin Köycük Mahallesi'ne döndü.

3Köyüne dönen kazanıyor Devletten 100 koyun aldı, 3 yılda 5 katına çıkardı

Feyat Polat, devletin köye dönüş projeleri kapsamında verdiği desteği öğrenerek 100 koyun aldı. Yaşadığı mahallede çiftlik kuran Polat, 3 yıl içinde 100 olan koyunu 520'ye çıkardı.

4Köyüne dönen kazanıyor Devletten 100 koyun aldı, 3 yılda 5 katına çıkardı

Şimdi hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Polat'ın 8 çocuğundan 4'ü üniversite okurken, diğer çocukları da ortaokul ve ilkokula gidiyor.

5Köyüne dönen kazanıyor Devletten 100 koyun aldı, 3 yılda 5 katına çıkardı

Devletten proje kapsamında destek aldığını anlatan Feyat Polat, geçimini de artık hayvancılıkla sağladığını söyledi.

6‘SU SORUNUMUZ ÇÖZÜLÜRSE DAHA İYİ OLACAK’

‘SU SORUNUMUZ ÇÖZÜLÜRSE DAHA İYİ OLACAK’

İstanbul'da yaşadığı sürede inşaatlarda çalıştığını anlatan Polat, "Şehir hayatı beni boğunca 3 yıl önce köyüme döndüm. Köye dönünce burada kendime çiftlik kurdum. Devlet desteğiyle 100 koyun aldım. Sonraki yıl sağladığım kazançla da 50 koyun satın aldım.

7Köyüne dönen kazanıyor Devletten 100 koyun aldı, 3 yılda 5 katına çıkardı

"Bu koyunları 3 yıl boyunca bir bebek gibi besleyerek, sayıyı 520' ye çıkardım. Yalnız çiftlik kurduğum yerde hayvanlarıma verecek suyumuz yok. Aracımın arkasındaki bidonlara doldurduğum suyla koyunlarımın su ihtiyacını karşılıyorum."

8Köyüne dönen kazanıyor Devletten 100 koyun aldı, 3 yılda 5 katına çıkardı

"Devletimize destekleri için teşekkür ediyorum. Su sorunumuzda çözülürse daha iyi olacak" diye konuştu. (DHA)