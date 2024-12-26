Köyüne dönen kazanıyor! Devletten 100 koyun aldı, 3 yılda 5 katına çıkardı
Van'ın Erciş ilçesinin Köycük Mahallesi'nden 15 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul'a giderek inşaatlarda çalışmaya başlayan 8 çocuk babası Feyat Polat (48), 3 yıl önce memleketine geri döndü. Kendisine çiftlik kuran Polat, "Devlet desteğiyle 100 koyun aldım. Sonraki yıl sağladığım kazançla da 50 koyun satın aldım. Bu koyunları 3 yıl boyunca bir bebek gibi besleyerek, sayıyı 520' ye çıkardım" dedi.
• 26 Aralık 2024 - 09:50 • Son Güncelleme:
• 26 Aralık 2024 - 09:50 • Son Güncelleme: