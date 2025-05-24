GündemKöylüler sabah pencereden bakınca inanamadı! Sadece cami minaresi kaldı: Çok üzülüyoruz, ibadet ediyorduk
HaberlerGündem Haberleri Köylüler sabah pencereden bakınca inanamadı! Sadece cami minaresi kaldı: Çok üzülüyoruz, ibadet ediyorduk
Köylüler sabah pencereden bakınca inanamadı! Sadece cami minaresi kaldı: Çok üzülüyoruz, ibadet ediyorduk
Kars'ta köy halkını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sabah uyanan köylüler, pençelerinden dışarıya bakınca gördükleri manzara karşısında adete şoke oldular. Koskoca köyden geriye sadece cami minaresi kaldı.