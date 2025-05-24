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GündemKöylüler sabah pencereden bakınca inanamadı! Sadece cami minaresi kaldı: Çok üzülüyoruz, ibadet ediyorduk
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Köylüler sabah pencereden bakınca inanamadı! Sadece cami minaresi kaldı: Çok üzülüyoruz, ibadet ediyorduk

Kars'ta köy halkını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Sabah uyanan köylüler, pençelerinden dışarıya bakınca gördükleri manzara karşısında adete şoke oldular. Koskoca köyden geriye sadece cami minaresi kaldı.

İHA
• 24 Mayıs 2025 - 09:54 • Son Güncelleme:
İHA
• 24 Mayıs 2025 - 09:54 • Son Güncelleme:
1Köylüler sabah pencereden bakınca inanamadı Sadece cami minaresi kaldı: Çok üzülüyoruz, ibadet ediyorduk

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı'nın kapakları kapatıldı.

2Köylüler sabah pencereden bakınca inanamadı Sadece cami minaresi kaldı: Çok üzülüyoruz, ibadet ediyorduk

Su seviyesinin hızla yükselmesi eski köy evlerini, kiliseyi, çarşıyı ve köy okulunun tamamen sular altında kalmasına neden oldu. Geriye sadece köy camisinin minaresi kaldı.

3Köylüler sabah pencereden bakınca inanamadı Sadece cami minaresi kaldı: Çok üzülüyoruz, ibadet ediyorduk

Sarıkamış Barajı'nın yapılmasıyla boşaltılan eski Karakurt köyünden sadece 30'a yakın ev kaldığını ifade eden Casim Aydın, "Burası Karakurt, burası eskiden yaklaşık 30 köyün nahiyesiydi.

4Köylüler sabah pencereden bakınca inanamadı Sadece cami minaresi kaldı: Çok üzülüyoruz, ibadet ediyorduk

Sular altında kaldı. Camimizi, ibadethanemizi görüyorsunuz. Minareyi bu şekilde gördüğümüz zaman gerçekten çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

5Köylüler sabah pencereden bakınca inanamadı Sadece cami minaresi kaldı: Çok üzülüyoruz, ibadet ediyorduk

Su altında kalan evler, sokaklar, tarihi kilise, tarihi çarşı ve okul artık görünmezken, sadece caminin minaresi göğe uzanır şekilde ayakta kaldı.

6Köylüler sabah pencereden bakınca inanamadı Sadece cami minaresi kaldı: Çok üzülüyoruz, ibadet ediyorduk

Köyün sembolü haline gelen minare, geçmişin son tanığı olarak duruyor.