Kötü kolesterolü düşürüyor, diyabete şifa! Osmanlı’da güzellik için kullanılıyordu, çiğ tüketildiğinde...
Diyabete bağlı gelişen komplikasyonları azaltıyor, kötü kolesterol seviyesini düşürerek damarların tıkanmasının önüne geçiyor. Kan basıncını dengeleyerek inme ve felç gibi hastalıkların yaşanmasını önlüyor. Antioksidan etkili bileşikler, K ve A vitaminleri, manganez, demir, bakır mineralleri bakımından çok zengin, kurutulmuşu diyet lifi, protein, çeşitli vitamin ve mineraller içeriyor. Vücudu temizleyip, ödemlerin sökülmesini sağlıyor, gözler için çok faydalı. Kemik sağlığını olumlu etkileyip, kemiklerin güçlenmesini sağlıyor. Kalp-damar sistemini destekliyor, kan akışının düzenli olmasını sağlayarak, kalp ritmindeki düzensizlikleri ortadan kaldırıyor. Çay olarak tüketildiğinde balgamı söküyor, öksürüğü kesiyor ve içeriğinde buluna flavonoidler sayesinde radyasyona karşı koruma sağlıyor.
Osmanlı'dan günümüze kadar gelen reyhan tüketiminin insan sağlığına inanılmaz faydaları vardır. Güçlü bir mikrop söktürücü olan reyhan fesleğen ile aynı aileden geldiğinden dolayı iki bitki sürekli karıştırılıyor. Vücutta virüslerin etkinliğini azaltarak direnci artırır. Peki reyhan bitkisinin faydaları nelerdir? Kuru veya taze şekilde tüketilen reyhan hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.
Bilimsel adı "ocimum basilicum" olan reyhan fesleğen ile aynı aileye aittir. Osmanlı Saraylarının vazgeçilmez şerbetlerinin ham maddesidir. Osmanlı Devletinde sadece şerbet olarak tüketilmezdi. Aynı zamanda saray sultanlarının cilt güzelliği için kullanırdı. Ayrıca alternatif tıp uzmanları şifa niyetine de kullanılan doğal ilaçtır. Sinir ve sindirim sistemini yeniler. Ayrıca reyhan, bahçelerde ve pencere önlerine konulduğunda yaz aylarında böcek ve sivrisinek gibi hayvanların eve girmesini önler. Güçlü kokusu sayesinde özellikle örümceklerin güvelenmesinin önüne geçer.
Antibakteriyel özelliği olan reyhan vücudu temizlemede oldukça etkilidir. Ruhsal hastalıklarda sakinleştirici olarak kullanılan reyhan, içeriğinde omega-3 kalsiyum, magnezyum, manganez ve demir gibi maddeler bakımından oldukça zengindir. Güçlü bir toksin atıcı olduğundan günümüzde zayıflamak isteyenlerin tercih ettiği besinler arasında yer alır. Bunun aynı sıra boğazı iltihaptan arındırarak virüslerin akciğerlere inmeden vücuttan atılmasını sağlar.
REYHANIN FAYDALARI NELERDİR?
Bağışıklık sistemindeki hücreleri güçlendirir. Bu sayede hastalıklara karşı vücudun direncini artırır. Bunun yanı sıra aniden yükselen vücut ısısını dengeleyerek hücrelerin sıcaklıktan etkilenmesinin önüne geçer. Aksi taktirde yüksek sıcaktan etkilenen hücreler bağışıklığın zayıflamasına ve ciddi hastalıklara zemin hazırlar.
Mevsim geçişlerinde kuluçka dönemleri biten ve üst solunum yolları hastalıklarına davetiye çıkaran virüslerin etkisini azaltır.
Kötü kolesterol seviyesini düşürerek damarların tıkanmasının önüne geçer. Bu sayede kalp sağlığını korur. Ayrıca kan basıncını dengeleyerek inme ve felç gibi hastalıkların yaşanmasını önler.
Vücudun sıvı ihtiyacını karşılayan reyhan, böbrek üstü bezlerin çalışmasını destekler. Bu sayede böbreklerin fonksiyonlarını artırır. Oluşma ihtimali olan taş ve kumun önüne geçer.
Ağız ve diş bakımında da faydası olan reyhan tükürük bezlerinde biriken besin atıklarını gidererek ağız kokusunu önler. Diş etlerini güçlendirerek sağlam bir düş kökü sağlar.
Kaynatılıp suyu tonik olarak kullanılabilir. Osmanlı sarayındaki sultanlarının güzellik sırlarından biride reyhandır. Aynı zamanda taze reyhan zeytin yağı ile ezilip cilde sürülür. Bu maske gözeneklerin daha hızlı kapanmasını destekler.
Yemek sonrası yaşanan şişkinlik veya hazımsızlık gibi sindirim sorunlarını önler. Mide asidini düzenler. Çiğ olarak tüketildiğinde mide duvarının güçlenmesini sağlar.
Vücutta biriken ödemi kolayca atar. Eklem ve kasları güçlendirir. Vücutta iltihap birikiminin önüne geçer.
Diyabete bağlı gelişen komplikasyonları azaltır.
Dikkat eksikliğini giderir. Beyin fonksiyonlarının performansını artırır. İçerdiği omega-3 yağ asidi yüzde 48 barındırır. Bu yağ beyinin daha iyi çalışmasını destekler. İbrahim Saraçoğlu çiğneyerek tüketilmesini tavsiye eder.
DÜZENLİ REYHAN SUYU TÜKETİRSENİZ...
İbrahim Saraçoğlu, eski insanların daha dinç olmasının nedenleri arasında reyhan suyunun önemini vurguluyor. Reyhan suyu mikrop öldürücü özelliği sayesinde vücuttaki mantarlı hücreleri atar. Bağırsak florasını düzenler. Solunumun işlevselliğini artırır. Bronşları temizler. C vitamini bakımından zengin olan reyhan kandaki şekeri düzenler. Yatıştırıcı özelliği sayesinde depresyon ve stres gibi hastalıklara doğal ilaçtır. Vücuttaki radyasyonu temizleyerek oksijeni dengeler. (Yasemin)