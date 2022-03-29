Koronavirüs ile ilgili korkutan uyarı! Ölüm riski artıyor, gribe yakalanmak...

SOLUNUM DESTEĞİNE İHTİYAÇ 4 KAT ARTIYOR

Bununla birlikte, araştırmacılar, ayrıca hem Covid-19'a neden olan Sars-CoV-2'ye hem de influenza virüslerine yakalanan bireylerin, yeni Covid-19'a yakalanmış olanlara göre solunum desteğine ihtiyaç duyma olasılığının dört kat ve ölme olasılığının 2,4 kat daha fazla olduğunu keşfetti.