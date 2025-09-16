Körfez'de hasat zamanı! Organik yöntemlerle üretildi, vatandaşa ücretsiz dağıtılacak

2

Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra ise bu tohumlar, hem önümüzdeki sezon tekrar kullanılacak hem de vatandaşlarla paylaşılacak. Açıklamalarda bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez Belediyesi olarak sadece bugünü değil, geleceği de düşünüyoruz. Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi ile yerli ve milli tarımın en temel yapı taşı olan tohumlarımızı koruyor, çoğaltıyor ve yeniden toprakla buluşturuyoruz. Kimyasal ilaç ya da suni gübre kullanmadan tamamen doğal yöntemlerle üretim yapıyoruz. Bu sayede hem topraklarımızı koruyoruz hem de sağlıklı gıdaya erişimin önünü açıyoruz. Gelecek yıl bu tohumları çok daha geniş bir üretim alanına yaymayı ve çiftçilerimizle paylaşmayı hedefliyoruz. Körfez’de tarımsal dönüşüm başlıyor."