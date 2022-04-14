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BeşiktaşKonyaspor'un yıldızı adım adım Süper Lig devine gidiyor!
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• 14 Nisan 2022 - 10:03 • Son Güncelleme:

Konyaspor'un yıldızı adım adım Süper Lig devine gidiyor!

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'da gösterdiği başarılı performans gösteren Abdülkerim Bardakcı adım adım Süper Lig devine gidiyor.

• 14 Nisan 2022 - 10:03 • Son Güncelleme:
1Konyasporun yıldızı adım adım Süper Lig devine gidiyor
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Spor Toto Süper Lig'de sona yaklaşırken bu sezon gösterdikleri performans ile herkesin takdirini kazanan İttifak Holding Konyaspor ligde 3. sırada yer alıyor. Yeşil beyazlılarlada bireysel performanslar da öne çıkıyor. Bu sezon savunma hakkındaki iyi oyunuyla milli takım aday kadrosuna dahil edilen daha sonra sakatlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Abdülkerim Bardakcı transferin gözdesi oldu.

2Konyasporun yıldızı adım adım Süper Lig devine gidiyor

Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için büyük bir operasyon başlatan Kara Kartal, İtalya Serie A ekibi Sassuolo’nun A Milli stoperi Kaan Ayhan için çalışma başlatmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, “Onun için kulübünün kapısını çalmaya devam edeceğiz” sözleriyle ısrarcı olduklarını belirtmelerine rağmen İtalyan takımının bu konudaki fikri değişmedi ve oyuncuyla yollarını ayırmama kararını yineledi.

3Konyasporun yıldızı adım adım Süper Lig devine gidiyor

Bu gelişme sonrasında alternatif isimlere yönelen Kara Kartal, Konyaspor formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla göz dolduran Abdülkerim Bardakçı’yı 1 numaralı hedefi olarak belirledi. Konyaspor’un bu sezon yaşadığı önemli çıkışta etkin rol oynayan başarılı oyuncu, yabancı sınırlaması sebebiyle Kartal’ın öncelikleri arasına girdi.

4Beşiktaş’a yeşil ışık

Beşiktaş’a yeşil ışık!

Bu sezon Konyaspor formasıyla 29 maça çıkıp 4 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan oyuncu için 2 milyon Euro’luk bütçe ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki futbolcuyu lig biter bitmez kadrosuna katmak istiyor.

5Konyasporun yıldızı adım adım Süper Lig devine gidiyor

Lider Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulübün radarında bulunmasına rağmen önceliğini Beşiktaş olarak belirleyen başarılı futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde Siyah-Beyazlı formayı giymeye hazır olduğu kaydedildi.

6Konyasporun yıldızı adım adım Süper Lig devine gidiyor

Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor formasıyla bu sezon 29 maça çıkıp 4 gol ve 3 asistle oynadı. (Fanatik)

7Konyasporun yıldızı adım adım Süper Lig devine gidiyor

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Konyaspor'un yıldızı adım adım Süper Lig devine gidiyor!

Konyaspor'un yıldızı adım adım Süper Lig devine gidiyor!

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