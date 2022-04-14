Konyaspor'un yıldızı adım adım Süper Lig devine gidiyor!

Spor Toto Süper Lig'de sona yaklaşırken bu sezon gösterdikleri performans ile herkesin takdirini kazanan İttifak Holding Konyaspor ligde 3. sırada yer alıyor. Yeşil beyazlılarlada bireysel performanslar da öne çıkıyor. Bu sezon savunma hakkındaki iyi oyunuyla milli takım aday kadrosuna dahil edilen daha sonra sakatlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Abdülkerim Bardakcı transferin gözdesi oldu.