Konyaspor'un yıldızı adım adım Süper Lig devine gidiyor!
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'da gösterdiği başarılı performans gösteren Abdülkerim Bardakcı adım adım Süper Lig devine gidiyor.
Spor Toto Süper Lig'de sona yaklaşırken bu sezon gösterdikleri performans ile herkesin takdirini kazanan İttifak Holding Konyaspor ligde 3. sırada yer alıyor. Yeşil beyazlılarlada bireysel performanslar da öne çıkıyor. Bu sezon savunma hakkındaki iyi oyunuyla milli takım aday kadrosuna dahil edilen daha sonra sakatlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Abdülkerim Bardakcı transferin gözdesi oldu.
Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için büyük bir operasyon başlatan Kara Kartal, İtalya Serie A ekibi Sassuolo’nun A Milli stoperi Kaan Ayhan için çalışma başlatmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, “Onun için kulübünün kapısını çalmaya devam edeceğiz” sözleriyle ısrarcı olduklarını belirtmelerine rağmen İtalyan takımının bu konudaki fikri değişmedi ve oyuncuyla yollarını ayırmama kararını yineledi.
Bu gelişme sonrasında alternatif isimlere yönelen Kara Kartal, Konyaspor formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla göz dolduran Abdülkerim Bardakçı’yı 1 numaralı hedefi olarak belirledi. Konyaspor’un bu sezon yaşadığı önemli çıkışta etkin rol oynayan başarılı oyuncu, yabancı sınırlaması sebebiyle Kartal’ın öncelikleri arasına girdi.