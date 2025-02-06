Konya'daki lise asrın felaketinde hemen yardıma koştu! Öğretmenler ve öğrenciler binlerce uyku tulumu gönderdi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya’daki Selçuklu Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri yaklaşık soğuğa dayanıklı yaklaşık 1000 uyku tulumu dikip deprem bölgelerine ulaştırdı. Okul Müdürü Ferruh Can, “Bine yakın uyku tulumlarını üretip deprem bölgelerimize gönderdik. Tulumları soğuk havalara dayanıklı bir şekilde üretmeyi amaç edindik. Oradaki insanlara katkı sağlamış olmayı görmek bizi sevindirdi” dedi.
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-
• 06 Şubat 2025 - 10:36 • Son Güncelleme:
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-
• 06 Şubat 2025 - 10:36 • Son Güncelleme: