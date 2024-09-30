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GündemKonya'da satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor! Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı
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Konya'da satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor! Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki ada, yeni sahibini arıyor. Adanın metrekare fiyatıysa duyanın dudaklarını uçuklatıyor.

• 30 Eylül 2024 - 15:13 • Son Güncelleme:
• 30 Eylül 2024 - 15:13 • Son Güncelleme:
1Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı

İlçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, "Çeçen Adası" ismiyle anılıyor.

2Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı

Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor.

3Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı

Küçükbaş hayvanlar ve tarım makineleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki adaya salla taşınıyor.

4Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı

Mirasla intikal eden adanın satışının yapılmasına karar veren sahibi, bir gayrimenkul şirketiyle anlaştı.

5Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı

Yatırımcılar başta olmak üzere bazı ilgililer de metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarılan yerle ilgili sahada araştırma yapmak için bölgeye geliyor.

6Çok talep var

"Çok talep var"

Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz, AA muhabirine, mahalleye bağlı birden fazla adanın olduğunu söyledi.

7Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı

Bazı adalarda tarım ve hayvancılık yapıldığını anlatan Navruz, "Çeçen Adası satılığa çıkarıldı. Bedeli 165 milyon lira civarında belirlenmiş.

8Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı

Toplamda 550 dönüm büyüklüğünde. Bu adada, hayvancılık ve tarım yapılıyor. Şimdi satılacak.

9Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı

Tek tapu olduğunu biliyorum. Geçenlerde gelenler oldu, galiba anlaşamadılar." dedi.

10Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı

Navruz, adaya kendi imkanlarıyla yaptıkları 10 tona kadar yük kaldırma kapasitesi olan sal ve tekneyle erişilebildiğini kaydetti.

11Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı

Adanın satışını üstlenen gayrimenkul şirketinin sahibi Samet Ok da "Konya'da ada satışı yapmak heyecan uyandırıyor. Kentte böyle bir yer yok.

12Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı

Tek satılık ada burası. Kuzeyden güneye 2 kilometre, doğudan batıya olan bölümü de 400 metreye kadar ulaşıyor. Doğal güzelliği olan bir yer.

13Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı

Çok talep var. Metrekare fiyatı 9 ABD doları olarak belirlendi. Müşterilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

14Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı
15Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı
16Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı
17Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı
18Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı
19Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı
20Konyada satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor Metrekare fiyatıyla dudak uçuklattı