Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKonya'da obruk tehlikesi giderek büyüyor: Tek bir fotoğraf karesinde 24 obruk görüntülendi
HaberlerGündem Haberleri Konya'da obruk tehlikesi giderek büyüyor: Tek bir fotoğraf karesinde 24 obruk görüntülendi

Konya'da obruk tehlikesi giderek büyüyor: Tek bir fotoğraf karesinde 24 obruk görüntülendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde çap ve derinlikleri farklı 100'den fazla çöküntünün olduğu, tarım arazilerinin bulunduğu alanın bazı yerlerinde iki obruk arası 5 metreye kadar düşüyor.

AA
• 20 Eylül 2024 - 13:53 • Son Güncelleme:
AA
• 20 Eylül 2024 - 13:53 • Son Güncelleme:
1Konyada obruk tehlikesi giderek büyüyor: Tek bir fotoğraf karesinde 24 obruk görüntülendi

Obruklar, yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşuyor.Konya Ovası'nda iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla her geçen gün sayıları fazlalaşan obruklar, tedirginliği artırıyor.

2Konyada obruk tehlikesi giderek büyüyor: Tek bir fotoğraf karesinde 24 obruk görüntülendi

Obruk oluşumunun son yıllarda hızla arttığı Karapınar ilçesinin kuzey batısında yer alan Reşadiye Mahallesi sınırları içinde bulunan Eşeli Yaylası'ndaki tarlalarda çok sayıda obruk oluşumu gözleniyor.

3Konyada obruk tehlikesi giderek büyüyor: Tek bir fotoğraf karesinde 24 obruk görüntülendi

İki obruk arasının 5 metreye kadar düştüğü, çap ve derinlikleri farklı 100'den fazla çöküntünün olduğu yerde havadan çekilen fotoğraf karesine 24 obruk giriyor.

4OBRUKLARIN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

OBRUKLARIN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, çok sayıda obruğun oluştuğu yerde çöküntülerin arttığını söyledi.

Reşadiye Mahallesinde 2000'li yıllarda görülmeye başlayan obruk oluşumlarının sayısının arttığına işaret eden Arık, şöyle konuştu:

5BİR TARLADA 8 OBRUK VAR

BİR TARLADA 8 OBRUK VAR

Arık, tarımın yaygın olduğu alanda sayıca çok fazla obruk olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:"Bir tarlada 8 obruk var, oluşumu da devam ediyor. Uydu görüntülerinde burası elek gibi, bir ay yüzeyi, sanki kraterlerin yoğun olduğu bir bölge gibi görünüyor. Aynı tarlada 8 obruk oluşması ciddi bir problem. Geçmişte obruklar daha yüksek yerlerde ve insanların yaşamadığı alanlarda meydana geliyordu ve biz yer bilimcileri için de ilginç karstik şekiller olarak görülüyordu. Ancak son yıllarda oluşan obruklar artık yerleşim alanlarına, tarım ve yatırım alanlarına çok yaklaşmış vaziyette. Bu nedenle tehlike arz ediyor."

6YIL İÇİNDE OLUŞAN OBRUK SAYISI 10UN ÜZERİNDE

YIL İÇİNDE OLUŞAN OBRUK SAYISI 10'UN ÜZERİNDE

Son haftalarda aynı bölgede yeni obrukların oluştuğunu vurgulayan Arık, sözlerini şöyle sürdürdü:"Obruk oluşmaya devam ediyor. Sadece 6 civarında obruk, son iki hafta içinde meydana geldi. Hemen batımızdaki Mısırlı Yaylası'nda, biraz daha doğumuzdaki Ekmekçi Yaylası'nda ve daha güneydeki Hotamış bölgesinde obruklar oluşuyor. Oluşmaya devam ediyor. Bu yıl içinde bölgedeki oluşan obruk sayısı 10'un üzerinde. Yılın bitmediği bir dönemi yaşıyoruz. O nedenle bundan sonraki dönemde yeni tarım sezonu başladığı zaman oluşacak obruklardan da endişeliyiz. Sayının giderek artacağını öngörüyoruz."

7ÜRKÜTÜCÜ BOYUTLARDA 620 OBRUK VAR

ÜRKÜTÜCÜ BOYUTLARDA 620 OBRUK VAR

Arık, Konya'daki obrukların, AFAD'ın Afet Riski Azaltma Sistemi'nde (ARAS) kaydedildiğini anımsatarak, "İrili ufaklı bunların dışında epeyce bir çökme yapısı var. Sayı çok önemli değil. Sayı artıyor, belki binleri bulabilir. Ürkütücü derinlikli, en son meydana gelen açık kuyu şeklindekilerle beraber 620 obruk var." diye konuştu.