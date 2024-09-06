Konya'da köylüler tedirgin: Gece 02:30'da ses duydum, ne olacağını bilmiyoruz

Bu durumun başlıca sebebine değinecek olursak küresel ısınma ve kuraklıktan kaynaklı tarım işi ile uğraşan çiftçilerimizin yer altı sularını fazlaca tüketmeleridir. Bunun da yer altı su seviyesinde ciddi bir şekilde aşağı yönlü hareket oluşturması nedeniyle de bu dönemlerde obruk oluşumunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Çevrede oluşan obruklarla da görüyoruz ki bölge obruk oluşumuna çok müsait bir bölge. Hemen ileride aktif bir fay zon oluşuyor. Bu fay zonun etrafından oluşumlar obruk oluşumuna yatkın birimler. Bu birimlerde yer altı suyundaki hareketliliği de kattığımız zaman obruklar oluşuyor" şeklinde konuştu.