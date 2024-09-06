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GündemKonya'da köylüler tedirgin: Gece 02:30'da ses duydum, ne olacağını bilmiyoruz
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Konya'da köylüler tedirgin: Gece 02:30'da ses duydum, ne olacağını bilmiyoruz

Konya'nın Karapınar ilçesinde 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu. Köylüleri tedirgin eden obruk sonrası incelemeler devam ediyor.

AA/İHA
• 06 Eylül 2024 - 07:46 • Son Güncelleme:
AA/İHA
• 06 Eylül 2024 - 07:46 • Son Güncelleme:
1Konyada köylüler tedirgin: Gece 02:30da ses duydum, ne olacağını bilmiyoruz

Bir pancar tarlasının yanında, Mısırlı Yaylası mevkisinde merada oluşan obruk tarlada çalışan işçiler tarafından fark edildi.

2Konyada köylüler tedirgin: Gece 02:30da ses duydum, ne olacağını bilmiyoruz

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan bölge sakinlerinden Mehmet Özata, olayla ilgili şunları söyledi:

3Konyada köylüler tedirgin: Gece 02:30da ses duydum, ne olacağını bilmiyoruz

"Karapınar Mısırlı Yaylası köyündenim. Bugün babamla görüşmüştük, koyunları otlatan çoban, bir yerin çöktüğünü söylemiş. Geldik baktık, gerçekten büyük bir çöküntü var. Diğer obruklardan çok farklı görünüyor. Durum bu."

4Konyada köylüler tedirgin: Gece 02:30da ses duydum, ne olacağını bilmiyoruz

Özata, bölgedeki obrukların fazlalığına da dikkat çekerek, "Bu bölgede çok fazla obruk var. Mısırlı civarında 6-7 tane obruk oluştu. Farklı çöküntüler oluyor. Ne olacağını bilmiyoruz, endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

5Konyada köylüler tedirgin: Gece 02:30da ses duydum, ne olacağını bilmiyoruz

Obruğun meydana geldiği sırada pancar tarlasında çalışan işçi Nasir Ahmet ise olayı şöyle anlattı:

6Konyada köylüler tedirgin: Gece 02:30da ses duydum, ne olacağını bilmiyoruz

"Dün gece saat 02.30'da bir ses duydum. Sabah pancar tarlasına geldiğimde büyük bir çöküntü gördüm. Abimi aradım, durumu anlattım ve fotoğraf çektim.

7Konyada köylüler tedirgin: Gece 02:30da ses duydum, ne olacağını bilmiyoruz

Çok korktuk, gece vana çevirmeye gelmiştim. Buradan motosikletle bile geçmeye korkuyorum. O ses uçak sesi gibiydi, meğer burası çökmüş."

8Konyada köylüler tedirgin: Gece 02:30da ses duydum, ne olacağını bilmiyoruz

Konya'nın Karapınar ilçesinde Ekmekçi Yaylası'nda yine bugün 6 metre derinliğinde, 25 metre çapında bir başka obruk oluşmuştu.

9Konyada köylüler tedirgin: Gece 02:30da ses duydum, ne olacağını bilmiyoruz

Obrukta incelemelerde bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Şükrü Arslan, "Baktığımız zaman Konya Kapalı Havzasında da diğer dönemlerde de obruk oluşumu gözlenirken özellikle Temmuz ayının son günlerinden, Ağustos ve Eylül aylarında obruk oluşumunun çok yoğun olarak gözlemliyoruz.

10Konyada köylüler tedirgin: Gece 02:30da ses duydum, ne olacağını bilmiyoruz

Bu durumun başlıca sebebine değinecek olursak küresel ısınma ve kuraklıktan kaynaklı tarım işi ile uğraşan çiftçilerimizin yer altı sularını fazlaca tüketmeleridir. Bunun da yer altı su seviyesinde ciddi bir şekilde aşağı yönlü hareket oluşturması nedeniyle de bu dönemlerde obruk oluşumunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Çevrede oluşan obruklarla da görüyoruz ki bölge obruk oluşumuna çok müsait bir bölge. Hemen ileride aktif bir fay zon oluşuyor. Bu fay zonun etrafından oluşumlar obruk oluşumuna yatkın birimler. Bu birimlerde yer altı suyundaki hareketliliği de kattığımız zaman obruklar oluşuyor" şeklinde konuştu.