Konya'da dernek binası tadilatında ortaya çıktı! Tam 1 ton ağırlığında
Kaynak : İHA
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dernek binası tadilatı sırasında yaklaşık 1 ton ağırlığında, üzerinde haç işareti bulunan Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer taş, Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Beyşehir'e bağlı Çetmi Mahallesi'nde bulunan Ülkem Okuyor Derneği'ne ait binanın tadilatı sırasında yan duvarda ortaya çıkan taşın, Bizans dönemine ait bir kilise duvarı, mimari yapı parçası ya da mezar taşı olabileceği belirtildi. Taşın tarihi yönü, yapılacak detaylı incelemelerle ortaya çıkacak. Ülkem Okuyor Derneği Kurucu Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, yaptığı açıklamada, büyükannesinden kalan eski bir evi dernek hizmet binasına dönüştürdüklerini ve tadilat sırasında arka bahçede bir taş çıktığını belirtti.
Tadilat sırasında evin arka bahçesini düzenlerken kepçeyle yapılan kazı sırasında taşın ortaya çıktığını anlatan derneğin Kurucu Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul "Açıkçası, ilk başta normal bir tarla taşı sandım çünkü buralarda sıkça çıkıyor. Su tesisatı tadilatı için geldiğimde baktım ki üzerinde haç olan büyük bir mermer taş. Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlarımıza 'bu nedir' diye sorduk. Onlar da hemen Müzeler Müdürlüğü'ne haber vermemizi söylediler. Telefonla aradık ve videoları gönderdik. Bizans dönemine ait bir mimari yapının parçası veya bir mezar taşı olabileceğini ve hızlıca, güvenli bir şekilde saklamamız gerektiğini belirttiler" dedi.Müzeler Müdürlüğü yetkilileri teslim alana kadar taşın başında güvenliği için nöbet tutmaya başladıklarını aktaran Ertuğrul, bir süre sonra görevlilerin yerleşim merkezine gelerek Beyşehir Belediyesi organizesi ve mahalle sakinlerinin de taşınmasına yardımcı olması ile tarihi taşı Müzeler Müdürlüğüne verdiklerini kaydetti.
Taş ağırlığının 1 tonun üzerinde olduğunu belirten Ertuğrul, "Ülkem Okuyor Derneğimizce kullandığımız evin arka bahçesinin yan duvarında bulundu. Yıllardır o bölgede yarım şekilde görünüyordu bir kısmı ancak haç kısmı görünmediği için biz onun tarihi bir eser olduğunu düşünmemiştik. Oraya nasıl geldiği hakkında söylentiler var ama inşaat iken geldiği, bölgeden getirildiği söyleniyor. Nereden geldiği de tam olarak bilinmiyor. Bizans dönemine ait bir kilisenin duvarı olabileceğini veya bir mezar taşı olabileceğini söylediler. Daha uzun incelemeye alacaklarını belirterek, tutanak altına aldılar. Biz açıkçası vatandaşlık görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak devletimize teslim ettik" şeklinde konuştu.