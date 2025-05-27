Konya'da büyük keşif, bin bir derde deva! Dünyaca ünlü bilim dergisinde yayımlandı
Konya'nın Hadim ilçesindeki Orta Toroslarda maydonozgiller familyasından yeni bir anason türü olan 'Pimpinella husnucan-baseri (Apiaceae) keşfedildi. Bu yeni anason tütünün keşfi bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Keşfi yapan Prof. Dr. Ahmet Duran, "Bitkinin yetişme ortamı, yerleşim yerleri ve tarım alanlarınca kuşatılmış durumda ve nesli yüksek tehdit altındadır. Ülkemizin öncelikli korunması gereken türlerinden birisidir" dedi. Anasonun birçok faydası bilinmekle beraber bu yeni keşfin ilaç sektörüne büyük katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.
Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)-
• 27 Mayıs 2025 - 11:00 • Son Güncelleme:
Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)-
• 27 Mayıs 2025 - 11:00 • Son Güncelleme: