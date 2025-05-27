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GündemKonya'da büyük keşif, bin bir derde deva! Dünyaca ünlü bilim dergisinde yayımlandı
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Konya'da büyük keşif, bin bir derde deva! Dünyaca ünlü bilim dergisinde yayımlandı

Konya'nın Hadim ilçesindeki Orta Toroslarda maydonozgiller familyasından yeni bir anason türü olan 'Pimpinella husnucan-baseri (Apiaceae) keşfedildi. Bu yeni anason tütünün keşfi bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Keşfi yapan Prof. Dr. Ahmet Duran, "Bitkinin yetişme ortamı, yerleşim yerleri ve tarım alanlarınca kuşatılmış durumda ve nesli yüksek tehdit altındadır. Ülkemizin öncelikli korunması gereken türlerinden birisidir" dedi. Anasonun birçok faydası bilinmekle beraber bu yeni keşfin ilaç sektörüne büyük katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)-
• 27 Mayıs 2025 - 11:00 • Son Güncelleme:
Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)-
• 27 Mayıs 2025 - 11:00 • Son Güncelleme:
1Konyada büyük keşif, bin bir derde deva Dünyaca ünlü bilim dergisinde yayımlandı

Hadim ilçesinde keşfedilen ve nesli yüksek tehdit altında olan endemik yeni bir anason türü, bilim dünyasına tanıtıldı. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Ahmet Duran tarafından keşfedilen endemik bitkiyle ilgili makale, uluslararası bilim dergisi Phytotaxa'da yayımlandı.

2Konyada büyük keşif, bin bir derde deva Dünyaca ünlü bilim dergisinde yayımlandı

Prof. Dr. Duran, maydonozgiller (Pimpinella anisum) familyasından yeni bir anason türü olan 'Pimpinella husnucan-baseri'ye (Apiaceae) eczacı Prof. Dr. Hüsnü Can Başer'in ismini verdi.

3İLAÇ HAM MADDESİ ÖZELLİKLERİ ARAŞTIRILACAK

'İLAÇ HAM MADDESİ ÖZELLİKLERİ ARAŞTIRILACAK'

Yurt içi ve yurt dışındaki meslektaşlarıyla kapsamlı bilimsel araştırmalar sonucunda yeni türü bilim dünyasına kazandırıldığını söyleyen Prof. Dr. Duran, "Türkçe 'Can anasonu' olarak adlandırılan bitkinin bilimsel adı 'Pimpinella husnucan-baseri'.

4Konyada büyük keşif, bin bir derde deva Dünyaca ünlü bilim dergisinde yayımlandı

Yeni anason türüne, ülkemizin ve dünyanın önemli bilim insanlarından eczacı Prof. Dr. Hüsnü Can Başer hocamızın adı verildi. Bu yeni tür, Konya'nın Hadim ilçesinin Korualan-Dedemli mahalleleri arasında, dar bir alanda yetişir.

5Konyada büyük keşif, bin bir derde deva Dünyaca ünlü bilim dergisinde yayımlandı

Bitkinin yetişme ortamı, yerleşim yerleri ve tarım alanlarınca kuşatılmış durumda ve nesli yüksek tehdit altındadır. Ülkemizin öncelikli korunması gereken türlerinden birisidir.

6Konyada büyük keşif, bin bir derde deva Dünyaca ünlü bilim dergisinde yayımlandı

Bundan sonraki süreçte bu bitkinin ilaç ham madde özellikleri araştırılacaktır. 'Can anasonu' bitkisinin bilim dünyasına, Dünya Biyoçeşitlilik Günü'nde tanıtılması çok anlamlı olmuştur. Ülkemize ve insanlığa hayırlı olsun. Can anasonu bitkisi, uluslararası Phytotaxa Dergisi'nde basılmıştır" dedi.

7ANASONUN FAYDALARI

ANASONUN FAYDALARI

Şifalı bitkiler arasında yer alan, özellikle kokusu ve aroması ile bilinen anason; ağırlıklı olarak içki, ilaç ve gıda sektöründe kullanılıyor. FOTO: Arşiv

8Konyada büyük keşif, bin bir derde deva Dünyaca ünlü bilim dergisinde yayımlandı

Ülkemizde yaygın olarak yetişen anason bitkisi; iştah açıcı, uyku verici, anne sütünü artırıcı, gastrik spazm şikayetlerini ve bağırsak gazlarını giderici olarak kullanılırken; FOTO: Arşiv

9Konyada büyük keşif, bin bir derde deva Dünyaca ünlü bilim dergisinde yayımlandı

çay olarak tüketiminin mide ve bağırsak şikayetleri, şişkinlik ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine katkı sağladığı düşünülüyor. Ancak fitoöstrojenik yani bitkisel östrojen etkisi gösteren anason, özellikle meme ve over kanseri tedavisi gören kadın hastaların kullandıkları ilaçlar ile etkileşime gerebiliyor. Bu sebeple bu hastaların kesinlikle anason kullanmaması ve tüketmemesi gerekiyor.FOTO: Arşiv