Konya'da büyük keşif, bin bir derde deva! Dünyaca ünlü bilim dergisinde yayımlandı

çay olarak tüketiminin mide ve bağırsak şikayetleri, şişkinlik ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine katkı sağladığı düşünülüyor. Ancak fitoöstrojenik yani bitkisel östrojen etkisi gösteren anason, özellikle meme ve over kanseri tedavisi gören kadın hastaların kullandıkları ilaçlar ile etkileşime gerebiliyor. Bu sebeple bu hastaların kesinlikle anason kullanmaması ve tüketmemesi gerekiyor.FOTO: Arşiv