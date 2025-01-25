Konya'da bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var, kurtarma çalışmaları devam ediyor
Konya’nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'ya gelerek yıkılan sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından basın açıklaması yapan Bakan Yerlikaya, yaptıkları incelemede binada 79 kişinin ikamet ettiğini, tek tek telefonla ulaşılmaları sonucu enkaz altında sadece 5 kişinin olduğu bilgisine ulaştıklarını söyledi. Binanın yıkılmasından yaklaşık 5 saat sonra enkaz altında kalan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. 7 saatlik çalışma sonucu ise üçüncü kişi de sağ olarak çıkarıldı. Öte yandan 4 katlı binanın yıkılmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
• 25 Ocak 2025 - 08:11 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2025 - 08:11 • Son Güncelleme: