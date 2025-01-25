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GündemKonya'da bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var, kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Konya'da bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var, kurtarma çalışmaları devam ediyor

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'ya gelerek yıkılan sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından basın açıklaması yapan Bakan Yerlikaya, yaptıkları incelemede binada 79 kişinin ikamet ettiğini, tek tek telefonla ulaşılmaları sonucu enkaz altında sadece 5 kişinin olduğu bilgisine ulaştıklarını söyledi. Binanın yıkılmasından yaklaşık 5 saat sonra enkaz altında kalan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. 7 saatlik çalışma sonucu ise üçüncü kişi de sağ olarak çıkarıldı. Öte yandan 4 katlı binanın yıkılmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

• 25 Ocak 2025 - 08:11 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2025 - 08:11 • Son Güncelleme:
1Konyada bina çöktü Enkaz altında kalanlar var, kurtarma çalışmaları devam ediyor

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk mahallesi haşmetli Sokak da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çökme meydana geldi.

2Konyada bina çöktü Enkaz altında kalanlar var, kurtarma çalışmaları devam ediyor

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler binada mahsur kaldığı belirtilenleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

3AFAD GÖREVLİSİNE ‘HOŞGELDİN ABİ’ DİYE SESLENDİ

AFAD GÖREVLİSİNE ‘HOŞGELDİN ABİ’ DİYE SESLENDİ

Arama kurtarma çalışması yapan ekiplerin, enkaz altında 5 saat sonra sağ olarak kurtulan Muhammed Cedan (24) ve Halid El Cedan'a (55) ulaştığı andaki mutlulukları ve sevinçli bir şekilde yaptıkları sohbet kameralara yansıdı.

4Konyada bina çöktü Enkaz altında kalanlar var, kurtarma çalışmaları devam ediyor

Enkaz altındakilerden birinin elini görüp tutan arama kurtarma ekibi, “Eli tuttum eli. Allah'ın izniyle seni çıkartacağım seni. Hiç canını sıkma tamam mı?” diyerek moral vermeye çalıştı. Ardından diğer kazazedeyi görünce de “O merhaba dostum. Maşallah. Allah'ın izniyle bendesin, sıkıntı yok” diye onu da telkin edip su verdi.

5Konyada bina çöktü Enkaz altında kalanlar var, kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bu arada moloz yığınları arasındaki Suriyeli kazazede AFAD görevlisine sakin bir sesle, “Hoş geldin abi” diye seslendikten sonra gülümsedi. Kurtarma görevlisi su uzattığı kazazedelere fazla içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

6BAKAN YERLİKAYA: ENKAZDAKİ 2 CANA ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

BAKAN YERLİKAYA: ENKAZDAKİ 2 CANA ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Olay yerinde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Enkazdan 3. kişi de çıkarıldı. 2 cana ulaşmak için çalışıyoruz. Diğerlerine de ulaşalım, sabahleyin değerlendirmemizi yapalım. Arama kurtarma köpekleri oraya götürüldü. Enkazdaki iki cana ulaşmak için çalışıyoruz. Yerlerini tahmin ediyorlar şu anda." diye konuştu.

71 KİŞİ DAHA SAĞ OLARAK KURTARILDI

1 KİŞİ DAHA SAĞ OLARAK KURTARILDI

Konya'da çöken binada yürütülen çalışmalarda 5 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Muhammed Cedan (24) ve Halid El Cedan'ın (55) ardından 7’nci saatte 17 yaşlarında bir erkek daha sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, enkazda olduğu tahmin edilen 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

8ADALET BAKANI TUNÇ: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

ADALET BAKANI TUNÇ: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Tunç: (Konya'da 4 katlı binanın çökmesine ilişkin) Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.