Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi yaralı kurtarıldı
Konya’nın Selçuklu ilçesinde zemin katı dükkan olan 3 katlı bina çöktü. Çökme öncesi gürültüyü duyup kaçan 2 kişi sağ hafif sıyrıklarla kurtulurken, enkaz altında olduğu sanılan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Vali İbrahim Akın, “Şu anda içeride kaç kişi olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz, İçeriden çıkan 2 arkadaşımız kendi ailelerinden 5 kişinin içeride olduğu yönünde. Bunların dışında binada oturan var mı onları kontrol ediyoruz.” dedi.
AA DHA
• 24 Ocak 2025 - 21:24 • Son Güncelleme:
AA DHA
• 24 Ocak 2025 - 21:24 • Son Güncelleme: