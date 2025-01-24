Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi yaralı kurtarıldı

KONYA VALİSİ AKIN: KÜÇÜK BİR YANGIN BİLGİSİ VAR

Konya Valisi İbrahim Akın, CNN Türk'te çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Akın, "20.05 sıralarında ihbar geldi. Binadan çıkan 2 kişiden aldığımız bilgilere göre kendi ailelerinden 5 kişi olduğunu öğrendik. Başka vatandaşlarımız da olabilir ancak henüz kesin bir bilgi yok. Devletimiz tüm imkanlarını kullanıyor. Tüm kurtarma ekiplerimiz olay yerinde. Orta noktada küçük bir yangın olduğu bilgisi var, arkadaşlarımız müdahale ediyor. Bina 1992 yılında inşaat ruhsatı almış, 1994 yılında iskan almış, her hangi bir yıkım kararı yok. Binada 14 daire, 7 dükkan var" dedi.