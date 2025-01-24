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GündemKonya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi yaralı kurtarıldı
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Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi yaralı kurtarıldı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde zemin katı dükkan olan 3 katlı bina çöktü. Çökme öncesi gürültüyü duyup kaçan 2 kişi sağ hafif sıyrıklarla kurtulurken, enkaz altında olduğu sanılan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Vali İbrahim Akın, “Şu anda içeride kaç kişi olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz, İçeriden çıkan 2 arkadaşımız kendi ailelerinden 5 kişinin içeride olduğu yönünde. Bunların dışında binada oturan var mı onları kontrol ediyoruz.” dedi.

AA DHA
• 24 Ocak 2025 - 21:24 • Son Güncelleme:
AA DHA
• 24 Ocak 2025 - 21:24 • Son Güncelleme:
1Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi yaralı kurtarıldı

Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde zemin katında dükkanların bulunduğu 4 katlı bina, saat 20.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Çökme öncesi binadan yayılan gürültüyü duyup kaçan 2 kişi hafif sıyrıklarla kurtuldu.

2Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi yaralı kurtarıldı

İhbar üzerine kısa sürede adrese itfaiye, AFAD, belediye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ olarak kurtulan 2 kişinin binada 5 kişinin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Enka içerisinde yol açmaya çalışan ekipler zaman zaman da hassas cihazlarla dinleme yapıyor.

3AFAD: 200 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ, TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

AFAD: 200 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ, TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir.” denildi.

4Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi yaralı kurtarıldı

Olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Konya Valisi İbrahim Akın, “Şu anda arkadaşımız bütün imkanları kullanarak çalışmalarını yürütüyorlar. Öncelikle amacımız yapının içinde olduğu değerlendirilen vatandaşlarımızı bir an önce oradan çıkarmaktır. Yapılan incelemelerde hangi gerekçelerle çöktüğü belirlenecektir. Şu anda içeride kaç kişi olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. İçeriden çıkan 2 arkadaşımızdan aldığımız bilgiler, kendi ailelerinden 5 kişinin içeride olduğu yönünde. Bunların dışında binada oturan var mı onları kontrol ediyoruz.” dedi.

5GÜRÜLTÜ ÜZERİNE ZİLLERE BASILIP BİNA TAHLİYE EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞ

GÜRÜLTÜ ÜZERİNE ZİLLERE BASILIP BİNA TAHLİYE EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise “Binanın neden yıkıldığıyla ilgili bir bilgimiz yok. Bina kayıtlarımıza göre, 1992 yılında inşaat ruhsatı alınmış, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınmış zemin artı 3 kattan oluşan 14 daireli bir yapı. Zemin dükkandaki vatandaşlar bir ses duyduklarından dolayı insanların ziline basarak boşalttırıyorlar.” diye konuştu.

6SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu arada olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

7BAKAN YERLİKAYA BÖLGEYE GİDİYOR

BAKAN YERLİKAYA BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken bina ile ilgili inceleme yapmak üzere bölgeye hareket etti

8ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Konya'da çöken binada devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması uyarısında bulundu.DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

9KONYA VALİSİ AKIN: KÜÇÜK BİR YANGIN BİLGİSİ VAR

KONYA VALİSİ AKIN: KÜÇÜK BİR YANGIN BİLGİSİ VAR

Konya Valisi İbrahim Akın, CNN Türk'te çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Akın, "20.05 sıralarında ihbar geldi. Binadan çıkan 2 kişiden aldığımız bilgilere göre kendi ailelerinden 5 kişi olduğunu öğrendik. Başka vatandaşlarımız da olabilir ancak henüz kesin bir bilgi yok. Devletimiz tüm imkanlarını kullanıyor. Tüm kurtarma ekiplerimiz olay yerinde. Orta noktada küçük bir yangın olduğu bilgisi var, arkadaşlarımız müdahale ediyor. Bina 1992 yılında inşaat ruhsatı almış, 1994 yılında iskan almış, her hangi bir yıkım kararı yok. Binada 14 daire, 7 dükkan var" dedi.

10BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesi'nde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim."

11CHP LİDERİ ÖZEL, VALİ AKIN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CHP LİDERİ ÖZEL, VALİ AKIN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, 4 katlı binanın çökmesiyle ilgili Konya Valisi İbrahim Akın'ı arayarak bilgi aldığı öğrenildi. Vali Akın’a geçmiş olsun dileklerini ileten CHP lideri Özel, arama-kurtarma çalışmalarının en kısa sürede sonuçlanmasını ve arananlara sağ salim ulaşılmasını temenni etti.

12Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi yaralı kurtarıldı
13Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi yaralı kurtarıldı
14Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi yaralı kurtarıldı
15Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi yaralı kurtarıldı