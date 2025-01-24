Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı
Konya’nın Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Olayda 2 kişi yaralı olarak kurtuldu. Konya Valisi İbrahim Akın, "Binadan çıkan 2 kişiden aldığımız bilgilere göre kendi ailelerinden 5 kişi olduğunu öğrendik. Başka vatandaşlarımız da olabilir ancak henüz kesin bir bilgi yok. Devletimiz tüm imkanlarını kullanıyor" dedi. Öte yandan yıkılan binanın kolanlarının kesildiği yönünde iddialar da var. Binanın çökme anı ortaya çıkarken enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.
AA DHA
• 24 Ocak 2025 - 21:24 • Son Güncelleme:
AA DHA
• 24 Ocak 2025 - 21:24 • Son Güncelleme: