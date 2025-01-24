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GündemKonya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı
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Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Olayda 2 kişi yaralı olarak kurtuldu. Konya Valisi İbrahim Akın, "Binadan çıkan 2 kişiden aldığımız bilgilere göre kendi ailelerinden 5 kişi olduğunu öğrendik. Başka vatandaşlarımız da olabilir ancak henüz kesin bir bilgi yok. Devletimiz tüm imkanlarını kullanıyor" dedi. Öte yandan yıkılan binanın kolanlarının kesildiği yönünde iddialar da var. Binanın çökme anı ortaya çıkarken enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.

AA DHA
• 24 Ocak 2025 - 21:24 • Son Güncelleme:
AA DHA
• 24 Ocak 2025 - 21:24 • Son Güncelleme:
1Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı

Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde zemin katında dükkanların bulunduğu 4 katlı bina, saat 20.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Çökme öncesi binadan yayılan gürültüyü duyup kaçan 2 kişi hafif sıyrıklarla kurtuldu.

2Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı

İhbar üzerine kısa sürede adrese itfaiye, AFAD, belediye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ olarak kurtulan 2 kişinin binada 5 kişinin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Enka içerisinde yol açmaya çalışan ekipler zaman zaman da hassas cihazlarla dinleme yapıyor.

35 SAAT SONRA 2 KİŞİ KURTARILDI

5 SAAT SONRA 2 KİŞİ KURTARILDI

Konya'da çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.

4BAKAN YERLİKAYA: GÖÇÜK ALTINDA 3 KİŞİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

BAKAN YERLİKAYA: GÖÇÜK ALTINDA 3 KİŞİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olay yerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: AFAD, İtfaiye, Emniyet, Jandarma 112, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'larımızdan toplam 962 personel, 216 araç şu an arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yani devletin tüm kurum ve kuruluşları, büyükşehir ilçe belediyelerimiz, civar vilayetlerden AFAD koordinasyonunda gelen 12 vilayetten gelen alanında uzman arama kurtarma ekiplerimiz en fazla canlara ulaşmaya çalışıyor.AFAD başkanımız göçük altında kalan vatandaşlardan bir tanesinin daha canlı olduğu ile ilgili güzel bir haber getirdi. Temennimiz bir an önce ona da ulaşmak.

5BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını diliyorum. Devletimizin ilgili kurumları tarafından arama kurtarma çalışmaları kesintisiz şekilde devam etmektedir.Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve kazadan muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

614 DAİRENİN 12Sİ BOŞ

14 DAİRENİN 12'Sİ BOŞ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çöken binada bulunan 14 daireden 12'sinin boş olduğuna dair bilgi aldıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Altay mesajında “Çöken binada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bina kentsel dönüşüm kapsamında değil, iskan ruhsatı olan bir bina. Bina ile ilgili resmi kurumlara yapılan bir şikayet veya başvuru yok. Görgü tanıklarının ifadesi ve tespitlerimize göre 14 dairenin 12'sinin boş olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

7ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Konya'da meydana gelen bina çökmesi ile alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu akşam Konya Selçuklu ilçemiz Kılıçarslan Mahallesi'nde çöken binayla ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.05'te ulaşmış olup AFAD ve Belediye ekipleri 20.15'te bölgeye ulaşmıştır. Olay yerine İl AFAD Müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile Emniyet, 112 Sağlık ve Belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir” ifadelerine yer verdi.Çöken binaya müdahale etmek için çevre illerden gelen AFAD İl Müdürlüklerine bağlı ekipler hakkında bilgi veren Yerlikaya, “Çöken binanın olduğu yere AFAD Başkanlık'tan Mobil Koordinasyon Tırı; Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya AFAD İl Müdürlüklerinden ekipler sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir” dedi.

8CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ OLAY YERİNDE BİLGİ ALDI

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ OLAY YERİNDE BİLGİ ALDI

Konya'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Selçuklu ilçesinde çöken binanın bulunduğu alana geldi. Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan bilgi alan Yılmaz, çöken bina nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını, olay yerine gelerek arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde incelediklerini ifade etti. Bütün ekiplerin olayın ardından hemen bölgeye gelerek çalışmalara başladığını belirten Cevdet Yılmaz, 2 kişinin sağ kurtarıldığını ve kurtarılanların ifadelerinde enkaz altında 5 kişinin daha olduğunu söylediklerini kaydetti. Yılmaz, “Bütün yetkili birimler hızla olay yerine sevk edildi. Çöken bina, 1992’de inşaat ruhsatı, 1994’te ise iskan ruhsatı almış. Kurtarma çalışmaları hızla sürüyor, dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Önceliğimiz binanın altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak. Bütün ilgili kurumlarımızla olay yerinde çalışılıyor. Yan taraftaki binalar da boşaltılmış durumda, her türlü duruma karşı önlemler alınmış durumda” dedi.

9AFAD: 200 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ, TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

AFAD: 200 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ, TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir.” denildi.

10Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı

Olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Konya Valisi İbrahim Akın, “Şu anda arkadaşımız bütün imkanları kullanarak çalışmalarını yürütüyorlar. Öncelikle amacımız yapının içinde olduğu değerlendirilen vatandaşlarımızı bir an önce oradan çıkarmaktır. Yapılan incelemelerde hangi gerekçelerle çöktüğü belirlenecektir. Şu anda içeride kaç kişi olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. İçeriden çıkan 2 arkadaşımızdan aldığımız bilgiler, kendi ailelerinden 5 kişinin içeride olduğu yönünde. Bunların dışında binada oturan var mı onları kontrol ediyoruz.” dedi.

11GÜRÜLTÜ ÜZERİNE ZİLLERE BASILIP BİNA TAHLİYE EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞ

GÜRÜLTÜ ÜZERİNE ZİLLERE BASILIP BİNA TAHLİYE EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise “Binanın neden yıkıldığıyla ilgili bir bilgimiz yok. Bina kayıtlarımıza göre, 1992 yılında inşaat ruhsatı alınmış, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınmış zemin artı 3 kattan oluşan 14 daireli bir yapı. Zemin dükkandaki vatandaşlar bir ses duyduklarından dolayı insanların ziline basarak boşalttırıyorlar.” diye konuştu.

12SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu arada olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

13ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Konya'da çöken binada devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması uyarısında bulundu.DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

14KONYA VALİSİ AKIN: KÜÇÜK BİR YANGIN BİLGİSİ VAR

KONYA VALİSİ AKIN: KÜÇÜK BİR YANGIN BİLGİSİ VAR

Konya Valisi İbrahim Akın, CNN Türk'te çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Akın, "20.05 sıralarında ihbar geldi. Binadan çıkan 2 kişiden aldığımız bilgilere göre kendi ailelerinden 5 kişi olduğunu öğrendik. Başka vatandaşlarımız da olabilir ancak henüz kesin bir bilgi yok. Devletimiz tüm imkanlarını kullanıyor. Tüm kurtarma ekiplerimiz olay yerinde. Orta noktada küçük bir yangın olduğu bilgisi var, arkadaşlarımız müdahale ediyor. Bina 1992 yılında inşaat ruhsatı almış, 1994 yılında iskan almış, her hangi bir yıkım kararı yok. Binada 14 daire, 7 dükkan var" dedi.

15BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesi'nde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim."

16CHP LİDERİ ÖZEL, VALİ AKIN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CHP LİDERİ ÖZEL, VALİ AKIN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, 4 katlı binanın çökmesiyle ilgili Konya Valisi İbrahim Akın'ı arayarak bilgi aldığı öğrenildi. Vali Akın’a geçmiş olsun dileklerini ileten CHP lideri Özel, arama-kurtarma çalışmalarının en kısa sürede sonuçlanmasını ve arananlara sağ salim ulaşılmasını temenni etti.

17Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı
18Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı
19Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı
20Konya’da 3 katlı bina çöktü; enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı