Komşusundan bir dana aldı, 15 taneye çıkardı! Tutkusu mesleğe dönüştü
Trabzon’un Araklı ilçesinde İlkan Turgut (25), çocukluğunda severek başladığı besiciliği, mesleği haline getirdi. Komşusundan aldığı danayla başladığı besicilikte zamanla büyükbaşlarının sayısını 15’e çıkaran Turgut, mandıra kurmayı hedefliyor. Beslenmesinden, sağıma, yem temininden, yaylacılığa kadar hayvanları ile tek başına ilgilenen Turgut, “Çocukluktan beri hayvanları çok seviyorum. Bir yere gezmeye gitsem önce eve değil, ahıra gider bakarım" dedi.
• 06 Şubat 2025 - 09:58 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2025 - 09:58 • Son Güncelleme: