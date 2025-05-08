Komşusunda gördü memleketteki tarlaya ekti! 1 dönümden 2,5 milyon TL kazandırıyor: Üretimi basit, kilosu 3 bin TL

"Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz"

Salep üreticisi Ömer Aktaş, "Mayısın ortası, en fazla Haziran'ın 15'ine kadar hasat yapıyoruz. Çünkü hava sıcaklığı ile beraber yumrular kurumaya başlıyor. Bu nedenle ana yumrunun neslinin devamı adına hasadın bu zamanda yapılması gerekiyor. Kavak salebinin tercih edilmesinin sebebi doğası ve toprağı ile ilgilidir. Havasıyla, suyuyla doğası hiç bozulmamış. Burada daha çok doğada olan bitkiler oluyor. Kuşburnu, kızılcık gibi bitkilerde oluyor. Kilosu 3 bin TL'den başlıyor. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz" diye konuştu.