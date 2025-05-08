Komşusunda gördü memleketteki tarlaya ekti! 1 dönümden 2,5 milyon TL kazandırıyor: Üretimi basit, kilosu 3 bin TL
Hasat etkinliğinde üreticiler, salebin yüksek glikomannan oranı nedeniyle değerinin her geçen gün arttığını belirtti. Bir dönüm salep arazisinden yaklaşık 2,5 milyon TL'ye yakın gelir elde edildiğini ifade eden üreticiler, bu ürünün hem ekonomik açıdan hem de doğal ürün olarak büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.
• 08 Mayıs 2025 - 15:55 • Son Güncelleme:
• 08 Mayıs 2025 - 15:55 • Son Güncelleme: