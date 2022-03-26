Komandolar kuş uçurtmuyor! Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...

KAMUFLAJLARINI GİYEREK YAYLALARA ÇIKTILAR

Beyaz kamuflajlarını giyerek yaylalara çıkan komandolar dondurucu soğukta evlerin kontrolünü yaparak herhangi bir erzak bırakıp bırakılmadığını, kapıların kilitli olup olmadığını veya kilitlerin kırılarak kapıların açılıp açılmadığını kontrol etti.