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Komandolar kuş uçurtmuyor! Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaylalarda gerçekleştirilen operasyonlarda yayla evleri terör yapılanmasına karşı kontrol ediliyor.

• 26 Mart 2022 - 17:47 • Son Güncelleme:
• 26 Mart 2022 - 17:47 • Son Güncelleme:
1Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...

Türkiye’nin en fazla yaylasına sahip şehirlerinden birisi olan Gümüşhane’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli askerler Kürtün ilçesi yaylalarında terör operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

2Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...

Sarp coğrafyaya sahip yüksek rakımlı yaylalarda kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buluyor.

3KUŞ UÇURTMUYORLAR

KUŞ UÇURTMUYORLAR

Zorlu arazide Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan son teknoloji askeri ekipmanlarla operasyonlar icra ediliyor.

4Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...

Kış mevsimiyle birlikte köylerine dönen ve baharla birlikte tekrar yaylalara çıkacak vatandaşların ikametleri kontrol ediliyor.

5KAMUFLAJLARINI GİYEREK YAYLALARA ÇIKTILAR

KAMUFLAJLARINI GİYEREK YAYLALARA ÇIKTILAR

Beyaz kamuflajlarını giyerek yaylalara çıkan komandolar dondurucu soğukta evlerin kontrolünü yaparak herhangi bir erzak bırakıp bırakılmadığını, kapıların kilitli olup olmadığını veya kilitlerin kırılarak kapıların açılıp açılmadığını kontrol etti.

6Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...

Hava sıcaklığının yer yer eksi 20 dereceye kadar düştüğü bin Damlı Köyü yaylasında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli, yöre halkına da yayla evlerinde yiyecek bırakmamaları noktasında uyarılarda bulunuyor.

7Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...
8Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...
9Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...
10Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...
11Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...
12Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...
13Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...
14Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...
15Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...
16Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...
17Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...
18Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...
19Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...
20Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...
21Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...
22Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...
23Komandolar kuş uçurtmuyor Evler tek tek kontrol ediliyor, eksi 20 derecede...

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