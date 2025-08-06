Kocaeli'den kötü haber geldi! Riskli seviyeye ulaştı, görüntüler ürküttü

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Kocaeli'de nüfus artışı, sanayileşme ve iklim değişikliğine bağlı kuraklık, su kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Her yıl yaz aylarında tekrar eden düşük doluluk oranları, kent genelinde uzun vadeli bir su yönetimi stratejisinin hayata geçirilmesini zorunlu kılıyor. Uzmanlar, alternatif su kaynaklarının geliştirilmesi, atık suyun geri kazanımı ve bilinçli su tüketimi gibi önlemlerin hayati önemde olduğunu belirtiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi genelinde beklediği sağanak yağışların, bölgedeki göl ve barajlara kısa vadeli takviye sağlayabileceği değerlendiriliyor.Yuvacık Barajı'ndaki tehlikeyle ilgili konuşan vatandaş Kadir Avlugan, "Yuvacık su seviyesi kuraklıktan dolayı azaldı. Gün geçtikçe su seviyesi azalıyor, insanların daha duyarlı olması gerekiyor. Bu sene kar ve yağmurun yağmamasından dolayı su seviyesi tehlikeli seviyelere düştü, daha da düşüyor." dedi.