Kocaeli'de dev destek! 6 milyon liradan 20 milyon liraya çıkarıldı

Büyükakın, gençlerin Türkiye'nin geleceğini ve aydınlık yarınlarını inşa ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Kocaeli'nin laboratuvarlarında, atölyelerinde sabahlara kadar çalışan; üreten, geliştiren, hayal eden bir gençlik yetişiyor. Gençler sadece teknoloji üretmiyor, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığını, yarınlarını, aydınlık geleceğini inşa ediyor. Bu inançla, teknoloji takımlarımıza verdiğimiz desteği 6 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkardık çünkü siz geliştikçe, bizim desteğimiz de büyüyecek. Kocaeli; bilimin, üretimin ve milli teknolojinin şehri olmayı kararlılıkla sürdürecek. Bu şehrin gençleriyle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı kodlamaya devam edeceğiz. Tüm takımlarımızı emekleri, azimleri ve başarıları için yürekten tebrik ediyor, nice yeni başarılara birlikte yürümeyi diliyorum."