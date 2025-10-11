Kızıldamlar kestane Kabağı Festivali coşkusu! Yılda 1300 ton kabak Bilecik'in markası oldu

4

Bu gibi festivallerin üretimin, paylaşmanın ve birlikte olmanın değerini hatırlattığını vurgulayan Subaşı, "Bir toplum, toprağına ve üreticisine sahip çıktığı sürece ayakta kalır. Tarımsal üretim sadece ekonomik bir faaliyet değil aynı zamanda yaşam kültürüdür, birlik duygusudur." ifadesini kullandı.



İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Kızıldamlar köyü Muhtarı Metin Gezen'in de katılımcılara hitap ettiği organizasyon, "kabak soyma yarışması", kabak tatlısı ikramı ve dua edilmesiyle sona erdi.