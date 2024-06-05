Kıyı işgalleri deniz açıldı: 40 bin lira fiyat veriyorlar!

‘İMKANSIZLIK KRİTERİ’

Avukat Gökhan Bilgin, deniz içindeki locaların anayasa ve kanunlara aykırı olduğunu söyledi. Söz konusu locaların ruhsatlandırılabilme imkanı olmadığını, Kıyı Kanunu’nun İmar Kanunu’na atıf yaptığını belirten Bilgin, “İmar Kanunu’nda ‘yapı’ tanımı var. Mesela yüzen bir iskele bile yapı sayılabiliyor. Yapı sayıldığı noktada o unsurun yapı ruhsatının bulunması gerekiyor. Şu anda sadece kıyıya ulaşmanın imkansız olduğu durumlarda iskeleye veya merdivene izin veriliyor. İmkansızlık kriteri getirildi yasal düzenlemelerle” dedi. Bilgin, yapı ruhsatı bulunmayan bir yapıya yıkım ve para cezası uygulanacağını belirterek, “Para cezaları cüzi meblağlar” diye konuştu. Bilgin, denetim noktasında ise “haksız işgalde” idarenin müdahalesiyle kaymakamlıkların; belediye ve mücavir alan sınırlarında belediyenin; belediye ve mücavir alan sınırı dışında ise il özel idaresinin sorumlu olduğunu belirtti.