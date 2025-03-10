Kıyafetleri ahşaba dönüştürüyor! Ölen dedesinden ilham aldı

"Yaptığım eserle aramda bir bağ oluyor"

"Kıyafetlerin kişinin yerini aldığını söyleyen Öcalan, "Ahşap çalışmaları yaklaşık 19 yıldır sürdürmekteyim. Normal bir ağaç kütlesini alıp modelimi ise yanına koyuyorum. Ölçümler yapıp çizerek geleneksel oyma işlemiyle çalışıyorum. Annem, vefat eden dedemin sürekli giydiği ceketini saklıyordu. Ben de o dönem ağaçtan bir tasarım yapmayı düşünüyordum. Annemin de ceketi sakladığını görünce kıyafetlerin duygusal bir bağ oluKıyafetlerin anı biriktirme gibi bir özelliği var. Giyen kişin tüm özelliklerini o kıyafet taşıyor. Ben de çalışmalarımı yaparken biraz duygusal düşünüyorum. Bu süreçte de yaptığım eserle aramda bir bağ oluyor. Kıyafetler biraz da kişinin yerini alıyor. Eserlerimi insanlarla paylaşıyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bu durum da beni çok mutlu ediyor. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve Türkiye'nin farklı yerlerinde birçok sergiye katılıyorum. Bu işi ömrümün sonuna kadar sürdüreceğim.şturduğunu keşfettim ve ertesi gün ağaçtan bir kıyafet tasarımı yapmaya başladım. "