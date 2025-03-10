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Kıyafetleri ahşaba dönüştürüyor! Ölen dedesinden ilham aldı

Çankırı'da vefat eden dedesinden kalan ve annesinin sakladığı ceketten ilham alan ahşap ustası kadın, ahşaptan kıyafetler yapıyor. Gerçek kıyafetlerden ayırt edilemeyen ahşap kıyafetler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

• 10 Mart 2025 - 10:51 • Son Güncelleme:
• 10 Mart 2025 - 10:51 • Son Güncelleme:
1Kıyafetleri ahşaba dönüştürüyor Ölen dedesinden ilham aldı

Çankırı'da 19 yıldır ahşap işleme sanatıyla uğraşan Dilek Öcalan, geleneksel oyma tekniğiyle ahşaba hayat veriyor. Ihlamur ağacı kütlesini alıp modeli yanına koyarak ölçümler yapan ve çizimlerini gerçekleştiren usta, her eserine duygularını da işliyor.

2Kıyafetleri ahşaba dönüştürüyor Ölen dedesinden ilham aldı

Sanat yolculuğunda, vefat eden dedesinin ceketinin annesi tarafından saklandığını fark ettiğinde yeni bir ilham kaynağı bulan Öcalan, geleneksel yöntemler ile ahşaptan kıyafetler tasarlamaya başladı.

3Kıyafetleri ahşaba dönüştürüyor Ölen dedesinden ilham aldı

Kıyafetlerin anı biriktirdiğini ve kişinin yerini aldığını vurgulayan Öcalan, ömrünün sonuna kadar ahşap oyma sanatını sürdüreceğini belirtti.

4Yaptığım eserle aramda bir bağ oluyor

"Yaptığım eserle aramda bir bağ oluyor"

"Kıyafetlerin kişinin yerini aldığını söyleyen Öcalan, "Ahşap çalışmaları yaklaşık 19 yıldır sürdürmekteyim. Normal bir ağaç kütlesini alıp modelimi ise yanına koyuyorum. Ölçümler yapıp çizerek geleneksel oyma işlemiyle çalışıyorum. Annem, vefat eden dedemin sürekli giydiği ceketini saklıyordu. Ben de o dönem ağaçtan bir tasarım yapmayı düşünüyordum. Annemin de ceketi sakladığını görünce kıyafetlerin duygusal bir bağ oluKıyafetlerin anı biriktirme gibi bir özelliği var. Giyen kişin tüm özelliklerini o kıyafet taşıyor. Ben de çalışmalarımı yaparken biraz duygusal düşünüyorum. Bu süreçte de yaptığım eserle aramda bir bağ oluyor. Kıyafetler biraz da kişinin yerini alıyor. Eserlerimi insanlarla paylaşıyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bu durum da beni çok mutlu ediyor. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve Türkiye'nin farklı yerlerinde birçok sergiye katılıyorum. Bu işi ömrümün sonuna kadar sürdüreceğim.şturduğunu keşfettim ve ertesi gün ağaçtan bir kıyafet tasarımı yapmaya başladım. "

5Kıyafetleri ahşaba dönüştürüyor Ölen dedesinden ilham aldı

"Çünkü ahşap benim için bir tutku, o ıhlamur ağacının kokusuyla rahatlıyorum" dedi.

6Kıyafetleri ahşaba dönüştürüyor Ölen dedesinden ilham aldı