Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe dünyaya geldi!

"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

Bebek heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, müjdeli haberin duyulmasının ardından "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" açıklamasını yapmıştı.



Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ da "Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah'ın bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum" demişti.