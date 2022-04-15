Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe dünyaya geldi!
2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe bu sabah doğdu. Son dakika haberine göre; altın saçlı dünyaya gelen Kurt Efe'nin doğumuna ünlü oyuncu Tatlıtuğ da girdi.
Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile Başak Dizer (45), altı yıl önce Paris'te nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.
Bir erkek bebek bekleyen Tatlıtuğ ile Dizer, oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. '2. Sayfa'nın haberine göre; doğuma giren oyuncu, gözyaşlarını tutamadı. Altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenildi.
YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde eşinin göbeğini öptüğü fotoğrafı 3.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı. Yakışıklı oyuncunun, "O aynı rüzgar gibi" notunu düştüğü gönderi 600 binden fazla beğeni almıştı.
Özge Özpirinçci, Ali Sürmeli, Ece Yörenç, Kıvanç Kasabalı, Songül Öden, Tolga Karaçelik, Sedef Avcı, Berk Erçer ve Hilal Saral gibi ünlü isimler, gündem olan gönderiye tebrik mesajları yazmıştı.
"KIVANÇ'LA ORTAK KARAR VERDİK"
Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin çocuklarının ismi de geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İkilinin, oğullarına 'Kurt Efe' adını verecekleri ortaya çıkmıştı. 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah'la paylaştığı projeden esinlendiği iddia edilmişti. önceki gün Yeniköy’de görüntülenen Başak Dizer, çocuklarına neden iki isim koydukları sorulunca, "Bu konuda Kıvanç'la ortak karar verdik” açıklamasını yapmıştı. Eşinin paylaştığı fotoğrafa ilişkin ise "Evet, çok tatlı” yorumunda bulunmuştu.
"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"
Bebek heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, müjdeli haberin duyulmasının ardından "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" açıklamasını yapmıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ da "Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah'ın bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum" demişti.