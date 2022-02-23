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MagazinKısmetse Olur'un Sibel'inin mesleği bakın neymiş!
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• 23 Şubat 2022 - 17:21 • Son Güncelleme:

Kısmetse Olur'un Sibel'inin mesleği bakın neymiş!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir dönem çok izlenen Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Sibel Akbulut şimdilerde Instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor. Göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni yağmuruna tutulan Akbulut bakın hangi işi yapmış...

• 23 Şubat 2022 - 17:21 • Son Güncelleme:
1Kısmetse Olurun Sibelinin mesleği bakın neymiş
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Bir zamanların oldukça izlenen ve tartışılan yarışma programlarından olan Kısmetse Olur evinin gözde gelin adaylarından biri de Sibel Akbulut'tu. Kısmetse Olur evindeki Gökhan Sara ile yaşadığı ilişkisiyle akıllara kazınan Sibel Akbulut en son göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

2SİBEL AKBULUTUN MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ

SİBEL AKBULUT'UN MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ

Evlendirme programıyla tanınan Sibel Akbulut'un yarışmadan çekilme kararı duyanları şaşırtmıştı. Instagram'da aktif olan Akbulut'un, göğüslerini iple bağladığı fotoğraflar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

3Kısmetse Olurun Sibelinin mesleği bakın neymiş

Dekolteli pozlar takipçilerden, "Kraliçe gibisin", "Bebek gibi", "Süpersin" tarzında çok sayıda yorum aldı.

4Kısmetse Olurun Sibelinin mesleği bakın neymiş

Öte yandan Sibel Akbulut Kısmetse Olur evindeyken, aldığı en büyük hediyenin araba olduğunu söylemişti ve bu ifadeler diğer gelin adayları tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

5Kısmetse Olurun Sibelinin mesleği bakın neymiş

Instagram'da 207 bin takipçisi bulunan Sibel Akbulut Bana Her Şey Yakışır adlı moda yarışmasına da katılmış.

6Kısmetse Olurun Sibelinin mesleği bakın neymiş

Yönetici asistanlığı da yapan Akbulut maço olan erkeklerden hoşlandığını söyledi.

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