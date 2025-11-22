Kırıkkale’de kuraklık soğan hasadını vurdu! Rekolte düştü: Tarlada 7 liraya satılıyor

4

Hasan Tarık Bozkoyun, tarımsal üretimde yaşanan tabloyu şu sözlerle ifade etti:"Soğanda işçiyle yaptığımız işi artık makinayla yapmaya başladık. Teknolojiye ayak uyduruyoruz. Makinayla boylama ve torbalama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bizler tarım yapan üreticiler olarak suyu dikkatli kullanmazsak, kendi mesleğimiz olan ekmeğimizi kaybederiz. Çiftçi ve üretici olarak üzerimize düşen; suyu daha tasarruflu, daha bilinçli ve daha verimli kullanmaktır. Damlama sulamaya geçmekten başka şansımız yok. Bunu yöneteceğiz, bunu başaracağız. Damlama sulamayla bu işi çözeceğiz ve daha az su kullanacağız."