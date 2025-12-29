Kimse yüzüne bakmıyordu, meğer servet yatıyormuş! Atıl tarlaya ektiler: Şimdi sipariş yağıyor

2

TAB-KOOP Başkanı Pınar Ayhan, kooperatifin tarım ve üretime katkı amacıyla kurulduğunu söyledi.Bu hedefle Ankara'da aynısefa çiçeğini yetiştirmeye başladıklarını belirten Ayhan, "Elmadağ'da küçük bir alanda üretmeyi başardık. Bu ürünün bir çıktısı olmasını istedik. Araştırmaya başladıkça, aynısefa bitkisinin şifalı olduğunu öğrendik. Ciltte de bu ürünün faydalı olacağını düşünerek farklı kozmetik ürünler hazırlamaya başladık. En büyük amacımız, ülkemizden dünyaya yayılabilecek bir marka oluşturmak." dedi. Ayhan, kooperatifçiliğin, ekonomilerin sağlıklı şekilde ayakta kalabilmesi için önemli bir sistem olduğunu vurguladı.