Kimliğiyle giden 10 bin TL destek alıyor! PTT başvurusu başladı: Ek belge istenmiyor
Ekonomik zorluk çeken ailelere yönelik destekler devam ediyor. PTT başvuran herkes için kolaylık sağlıyor. Düşük geliri olanlara başvuru sırasında 10 bin TL nakit yardım yapılıyor. Ek belgenin istenmediği süreçte şartlar da belli oldu.
Dar gelirli ailelere yönelik destekler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor.
PTT şubesinden yapılan başvuru sırasında hiçbir ek belge talep edilmiyor. Programın ana hedefi ekonomik zorluk yaşayan bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak. Özellikle kira, gıda, fatura ve eğitim giderlerinde zorlanan vatandaşlara geçici rahatlama sağlanması amaçlanıyor.
KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
10 bin TL’lik yardımdan işsiz vatandaşlar, doğal afetlerden etkilenen aileler ve gelir seviyesi düşük haneler yararlanabiliyor. Bu destek, hane bütçesini güçlendirmek ve sosyal eşitsizlikleri azaltmak amacıyla yürürlüğe konuldu.
BAŞVURU VE ONAY SÜRECİ
Vatandaşlar, T.C. kimlik kartlarıyla şahsen PTT şubelerine giderek başvuru yapabiliyor. Kimlik doğrulaması sonrasında başvurular sistem üzerinden inceleniyor. Onaylanan vatandaşlara ödemeler doğrudan PTT veznelerinden veya PTT kartlarına yatırılıyor. Yardım ödemesi onaylanan kişiler, 10.000 TL’yi PTT’den bizzat çekebiliyor. Başvurular sırasında herhangi bir ek belge talep edilmiyor.
Yetkililer, kimlik kartı olmadan işlem yapılamayacağını belirtti. İşlemlerin hızlanması için vatandaşların şube personelinin yönlendirmelerine uyması istendi.