Kimliğiyle giden 10 bin TL destek alıyor! PTT başvurusu başladı: Ek belge istenmiyor

Dar gelirli ailelere yönelik destekler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor.



PTT şubesinden yapılan başvuru sırasında hiçbir ek belge talep edilmiyor. Programın ana hedefi ekonomik zorluk yaşayan bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak. Özellikle kira, gıda, fatura ve eğitim giderlerinde zorlanan vatandaşlara geçici rahatlama sağlanması amaçlanıyor.