Kim Min Jae'yi izlemeye geldi Fenerbahçe'nin yıldızına hayran kaldı! Sosyal medya paylaşımı...
Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yakından takip eden ve özellikle Kim Min Jae hakkında bol bol not tutan Jason Lee'nin sarı lacivertli bir başka yıldıza hayran kalması dikkatlerden kaçmadı. İşte 7 golün atıldığı 90 dakikanın ardından o paylaşım...
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından SABAH Sporu usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül Fenerbahçe'nin performansını kaleme aldı. İşte usta isimlerin Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yorumları ve tüm detaylar...
GÜRCAN BİLGİÇ
Son haftaların gelişen ve gülümseten takımıydı Fenerbahçe. Ağır darbe yediği, en önemli iki oyuncusunu kaybettiği bir haftadan sonra, çıkabileceği en sıkıntılı deplasmana da geldi. Problem çözecek iki seçeneği de İsmail Kartal değerlendirdi. Önde baskı uygulayarak, Alanyaspor'un pas oyununa, hızlı hücumlarına engel koymak istedi.
Maçın bütününde bu tavırdan da vazgeçmedi. Problem çözen oyuncuya ihtiyacı vardı. Mesut takımın o baskısı içinde üreten oyuncuydu. Üç gol pası, bir de gol şansı ile bitirdi ilk yarıyı. Oyunda yok gibi gözükse de, etkili pozisyonların hepsinde top onun ayağına değdi. Alanyaspor da F.Bahçe'nin problemleri üstüne gitti ikinci yarıda. İki ağır bek (Ozan, Szalai) üstünde oynamaya başladılar. Soldan Tayfur iki gol buldu, sağdan Efecan pozisyonların başlangıcıydı.
Kartal, öndeki baskının zayıflaması, oyunun kontrolünün rakibe geçmesiyle yaptı üç hamlesini de. Arda Güler'in, gencecik ayaklarına emanet etti maçı cesaretle. Mesut Özil'in frikiği Serdar Dursun'a bırakması, muhtemel bir kaptan tercihiydi. Yanlıştı. Golü atan Arda'nın, penaltıdan sonra tüm takımın Mesut'un etrafında toplanması da liderliğin onaylanması. Bu genç takım, Kaptanı'na "senin için koşarız" dedi.
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıdan önce ters faul veren hakem Volkan Bayarslan, yine hakemlere verilen yorum telkinin bir parçası olmayı başardıVe elbette Rossi'nin satırları... Bir gol, penaltı ve son gol öncesinde direkten topu sayarsak, üç asist ile sahadaydı. Uzun süredir tabelaya bu kadar etki eden Fenerbahçeli bir oyuncu olmamıştı. İsmail Kartal ve ekibi, farklılaşan oyuncu sayısını her hafta artıyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Alanyaspor'un hayaller peşinde koşan İtalyan teknik direktörü Farioli evinde Trabzonspor karşısındaki hezimetten hiç ders almamış. Geriden prese karşı faydadan çok zarar veren riskli pas oyunu ile yine sahadaydı. İsmail Kartal da bunu düşünüp futbolcularına 'önde basın' demiş. Bu sayede Fenerbahçe ilk yarıda rakibinin hediye ettiği pozisyonlardan 4 net gol kaçırdı.
Attıkları tek gol de çok ilginçti! İkinci yarının başında fark ikiye çıktı. Kısa süre sonra da bire indi. Sonra İsmail Kartal'ın yanlışı gündeme geldi. Ozan- Pelkas değişikliğine ilaveten yorulan Mesut'un da hemen Arda ile yer değiştirmesi gerekiyordu. Bunu yapmadı, işler bir anda ters yüz olabilirdi. Sonra hatasını anlayıp doğruyu yaptı ve Fenerbahçe farka giderken Arda'yı da bir kere daha kazanmış oldu. Gecenin yıldızı kaleci Altay'dı. Rossi, Crespo ve Zajc da diğer başarılı isimlerdi.
Gelelim dünkü maçın Fenerbahçe açısından analizine... Rakip taktik olarak 3'lü defans oynayarak, Efecan'ı da santrforda görevlendirerek tam bir harakiri yaptı. Esas üstünde durulması gereken nokta neden Altay 4 net müthiş kurtarış yapmasına rağmen iki gol yedi. Hem de iki farklı skor avantajı varken. Kimse geçen haftaki Trabzonspor maçı ile mukayese yapmasın. O maçtaki sınırsız enerji o güne bağlıydı.
Bana göre Pereira'nın Fenerbahçe'ye iki büyük faydası oldu: Biri Ferdi'yi kazandırması, ikincisi de Crespo'yu transfer ettirmesi. Francesco Farioli evindeki ikinci büyük hayal kırıklığından sonra bakalım dün geceden ders çıkaracak mı? Bu konudaki en büyük mesaj Fenerbahçe'nin birinci golüdür. O geriden pas yaparak çıkmaya çalışırken rakibi kalecinin asistiyle tek toptan gol attı!...
ERMAN TOROĞLU
2-0 Fenerbahçe önde, 'Maçı rahat bitirir' diyor insan. Ama Alanya son bir gayretle maça asılıyor; 2-2. Fenerbahçe 2-0 öndeyken ve 2-2 olduğu ana kadar sahada 10 kişi. Çünkü Mesut'un ismi var cismi yok. Spiker bağırıyor bilmem kaç tane pas attı isabetli falan. Valla babam yaşasaydı o da atardı, soldan sağa at, sağdan sola at. İsmail ne zaman 'yeter artık' diyor, genç Kanarya'yı alıyor ve Fenerbahçe ötmeye başlıyor.
Oynadığı kısa sürede bu çocuk gol atıyor, golden de öte harika bir asist yapıyor. Bir asist ancak böyle yapılır. Arkadaşının kafasına, daha top kendine geldiği zaman işaret ediyor 'Senin kafana atacağım' diye. Sarı-lacivertlilerde İsmail geldikten sonra kademe kademe bir iyileşme var. Yardımlaşma arttı, iİleriyle geri arasındaki mesafe kısaldı. Şunu da yazmadan geçemeyeceğim; Altay çok çok iyi bir geri dönüş yaptı. Bir kaleci için böyle bir sakatlık ve aradan sonra bu performans zor olur.
Net penaltıyı veremedi, VAR verdi. Burada enteresan bir şey var; VAR'da kim var? Arda Kardeşler. Peki gündüz oynanan maçta VAR'da kim vardı? Halil Umut Meler. Hani ikisi görevleri reddetmişlerdi? MHK, arı kovanına çomağı soktu. Bakalım bu yabani arılar mı birilerini sokacak yoksa arı kovanı düzgün bir hale mi gelecek göreceğiz.
AHMET ÇAKAR
F.Bahçe, Alanyaspor karşısında çok gösterişli bir galibiyet aldı. Fakat dün gece gösterdi ki bazı oyuncular, sadece Fenerbahçe için değil dünyadaki tüm takımlar için önemli. Bunun başında da kaleci Altay geliyor. Öyle kritik anlarda öyle toplar çıkardı ki, maçın bence Rossi ile birlikte en önemli ismi.
Sarı-lacivertliler maça iyi başladı. Kapandılar, çıktılar ve golü buldular. Golün pasını veren Altay, golü atan da Rossi... Golün pası ne kadar bilinçli ise Rossi'nin son anda vurduğu topta da şans ve kaleci hatası faktörünü ortaya koymalıyız. İkinci yarı F.Bahçe iki golle üstünlüğü aldığı an ne olduysa oldu.
Konsantrasyonunu kaybetti, Ozan oyundan düştü ve onun tarafından art arda iki Alanya golü geldi. İşte dedik ya bazı oyuncular, kalitesi ile kötü giden bir şeyi iyiye çevirebiliyorlar. Mesut da yoruldu yerine giren Arda -ki Türk futbol tarihinin en önemli yıldızlarından biri olacak- F.Bahçe'yi öne geçiriverdi. Arda sadece gol atmadı, 5. golde de kafayı kaldırdı adrese teslim mükemmel bir orta ile Berisha'ya golü attırdı.
İsmail Kartal'a tavsiyem her hafta Arda ile başla. Pişsin seneye daha güçlü hale gelsin. Çünkü görünen o ki Mesut, pas hatası yapmasa da fizik olarak hiçbir zaman eski Mesut olamayacak. Hakemlerin deprem yaşadığı haftada Volkan Bayarslan'ı çok beğendim. Kusursuz yönetti. Üstelik tecrübeli bir hakem değil. Verdiği penaltı kesinlikle doğru, VAR müdahalesi de yerinde. Oyuncular iyi niyetliydi, maç kolaydı bahanesine sığınmayalım. Hakem mükemmeldi.
Alanya'da 5-2 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona eren maça yedek başlayan Arda Güler, 73. dakikada Mesut Özil'in yerine dahil olurken takımını öne geçiren golü attı. 2-2 eşitlikle devam eden maçın 78. dakikasında Diego Rossi'nin pasında topla buluşan 17 yaşındaki yetenek, tek vuruşla skoru 3-2'ye getirdi.
Arda Güler böylece profesyonel kariyerinin ilk golünü atmış oldu. Yıldız futbolcu ayrıca Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. Fenerbahçe'nin 90+4. dakikada Berisha ile kaydettiği 5. golde ise asisti yapan isim Arda Güler oldu. Başarılı oyuncunun şık asisti sosyal medyada çok konuşuldu.
Güney Koreli Futbol yazarı Jason Hanshin Lee, Arda Güler'in Aytemiz Alanyaspor maçındaki performansının ardından Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Kim Min-jae'ye ilginç bir teşekkürde bulundu. Jason Hanshin Lee, "Fenerbahçe'de transfer olduğu için Kim Min-Jae'ye çok teşekkür ediyorum. Böylece Türk futbolunun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneğini izleme fırsatı verdi." ifadelerini kullandı.