• 13 Şubat 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:
Kim Kardashian'dan yeni poz! Kısa tayt tulumuyla dalga konusu olunca....
Kim Kardashian Instagram'daki son paylaşımıyla olay oldu. Kim Kardashian'ın son fotoğrafı "Photoshop mu değil mi?" tartışmasına sebep oldu. Kısa tayt tulumuyla spordan paylaşım yapan Kim Kardashian benzer yorumları görünce hemen yeni bir pozunu paylaştı.
• 13 Şubat 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:
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Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pete Davidson ile çıktığı tatille ilgili bomba bir itirafta bulundu. Kim Kardashian, Pete Davidson ile birlikte gittiği tatilde kimse onlara ulaşamasın diye telefonlarını okyanusa attıklarını söyledi. Bu açıklamalarla dikkat çeken Kim son paylaşımıyla yine gündemdeki yerini korudu.
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Kardashian’ın kullandığı spor aletinin bel hizasında genişlediğini fark eden bir hayranı “Spor aletlerinin bükülebildiğini bilmiyordum” yazdı. Bir başka hayranı da “Bunu kim Photoshop’ladıysa işini doğru yapmamış” yazdı. Kardashian’ın gönderisinin altında kısa sürede photoshop olup olmadığına dair bir tartışma çıktı.
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