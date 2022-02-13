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MagazinKim Kardashian'dan yeni poz! Kısa tayt tulumuyla dalga konusu olunca....
HaberlerMagazin Haberleri Kim Kardashian'dan yeni poz! Kısa tayt tulumuyla dalga konusu olunca....
• 13 Şubat 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:

Kim Kardashian'dan yeni poz! Kısa tayt tulumuyla dalga konusu olunca....

Kim Kardashian Instagram'daki son paylaşımıyla olay oldu. Kim Kardashian'ın son fotoğrafı "Photoshop mu değil mi?" tartışmasına sebep oldu. Kısa tayt tulumuyla spordan paylaşım yapan Kim Kardashian benzer yorumları görünce hemen yeni bir pozunu paylaştı.

• 13 Şubat 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:
1Kim Kardashiandan yeni poz Kısa tayt tulumuyla dalga konusu olunca....
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Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pete Davidson ile çıktığı tatille ilgili bomba bir itirafta bulundu. Kim Kardashian, Pete Davidson ile birlikte gittiği tatilde kimse onlara ulaşamasın diye telefonlarını okyanusa attıklarını söyledi. Bu açıklamalarla dikkat çeken Kim son paylaşımıyla yine gündemdeki yerini korudu.

2YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI

Instagram’da mavi bir tulumun içinde spor yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ancak Kardashian’ın meşhur kıvrımlı beli hayranlarının diline düştü. Bazı hayranları fotoğrafın photoshop olduğunu iddia etti.

3Kim Kardashiandan yeni poz Kısa tayt tulumuyla dalga konusu olunca....

Kardashian’ın kullandığı spor aletinin bel hizasında genişlediğini fark eden bir hayranı “Spor aletlerinin bükülebildiğini bilmiyordum” yazdı. Bir başka hayranı da “Bunu kim Photoshop’ladıysa işini doğru yapmamış” yazdı. Kardashian’ın gönderisinin altında kısa sürede photoshop olup olmadığına dair bir tartışma çıktı.

4Kim Kardashiandan yeni poz Kısa tayt tulumuyla dalga konusu olunca....

Kim Kardashian konuyla ilgili sessizliğini koruduktan sonra bir hikâye paylaşımı yaparak tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

5Kim Kardashiandan yeni poz Kısa tayt tulumuyla dalga konusu olunca....

Güzel yıldız, spor aletinin tamamını gösteren paylaşımı ile fotoğrafın photoshop’tan geçmediğini, spor aletinin şekli yüzünden bu şekilde algılandığını göstermiş oldu.

6Kim Kardashiandan yeni poz Kısa tayt tulumuyla dalga konusu olunca....

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