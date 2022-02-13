Kim Kardashian'dan yeni poz! Kısa tayt tulumuyla dalga konusu olunca....

Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pete Davidson ile çıktığı tatille ilgili bomba bir itirafta bulundu. Kim Kardashian, Pete Davidson ile birlikte gittiği tatilde kimse onlara ulaşamasın diye telefonlarını okyanusa attıklarını söyledi. Bu açıklamalarla dikkat çeken Kim son paylaşımıyla yine gündemdeki yerini korudu.