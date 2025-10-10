GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kilosu 300 TL'den satılıyor! Kasa kasa geldi: Yüzler gülüyor

10.10.2025 - 15:13

Kaynak : AA

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi’nden kasa kasa istavritle limana döndü. Kilosu 300 TL’den satışa sunulan istavrit, balıkçıların yüzünü güldürdü.

Tekirdağlı balıkçılar, sabah saatlerinde açıldıkları Marmara Denizi'nden bol miktarda istavrit avlayarak kıyıya döndü. Teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfaların ağlarına bugünlerde daha çok istavrit takılıyor.

Tekirdağlı balıkçılar ağlarını dolduran istavritle kıyıya dönmenin sevincini yaşıyor. Balıkçı tezgahlarında istavritin kilogramı 300 liradan satışa sunuluyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Tekirdağlı balıkçıların limana bol istavritle döndüğünü söyledi.

Balıkçıların yüzünün bir aydır istavritle güldüğünü belirten Pehlivanoğlu, "Bu sıralar ağlara en çok istavrit takılıyor. Balıkçılar kasa kasa istavritle döndüler bu sefer. Balıkçıların yüzü istavritle gülmeye devam ediyor. İstavrit bolluğu inşallah devam eder. 1 aydan fazla oldu balıkçılar için verimli bir sezon geçti." dedi. Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların en çok istavriti tercih ettiğini dile getirdi.