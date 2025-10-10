Kilosu 300 TL'den satılıyor! Kasa kasa geldi: Yüzler gülüyor

3

Balıkçıların yüzünün bir aydır istavritle güldüğünü belirten Pehlivanoğlu, "Bu sıralar ağlara en çok istavrit takılıyor. Balıkçılar kasa kasa istavritle döndüler bu sefer. Balıkçıların yüzü istavritle gülmeye devam ediyor. İstavrit bolluğu inşallah devam eder. 1 aydan fazla oldu balıkçılar için verimli bir sezon geçti." dedi. Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların en çok istavriti tercih ettiğini dile getirdi.