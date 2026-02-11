Kilis denilince akla Müceddere geliyor! Kış aylarının vazgeçilmezi

2





"Müceddere hem garibanın hem de zenginin yemeğidir''



Mücedderenin Arap kökenli bir yemek olduğunu vurgulayan Aktaş, "Kilis mutfağının önemli bir kısmı Arap mutfağından gelmektedir. Müceddere hem garibanın hem de zenginin yemeğidir. Her sofrada yer alan en özel yemeklerimizden biridir. Mercimek önce haşlanır, ardından bulgur eklenir. Kıvamını bulduktan sonra zeytinyağı ve soğanla kavrulur. Ortaya çok özel bir lezzet çıkar" şeklinde konuştu.Bir diğer yöresel lezzetin öcce olduğunu söyleyen Aktaş, "Öcce yumurta ve unla yapılan, Kilis'in zeytinyağıyla pişirilen bir kış yemeğidir. Mücverle karıştırılır ama farkı şudur: Öcce'de havuç yoktur, mücverde vardır. Kabak, soğanla yapılır ve kabağın biraz sert olması önemlidir. Genelde haşlanmış nohut ve etle servis edilir" ifadelerini kullandı.