Kıbrıs Barış Harekatı'nda kaç şehidimiz var? Kıbrıs Barış Harekatı ilk şehidi kimdir? 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ne kadar sürdü?





KKTC NE ZAMAN KURULDU?



1975 yılında önce Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. 15 Kasım 1983 tarihinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağımsız bir ülke olarak ilan edildi. Fakat günümüzde KKTC'nin bağımsızlığı sadece Türkiye tarafından tanınmaktadır. Diğer ülkeler KKTC'yi bağımsız bir ülke olarak görmeyip, diplomatik ilişkilerde bulunmamaktadır.