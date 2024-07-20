Kıbrıs Barış Harekatı'nda kaç şehidimiz var? Kıbrıs Barış Harekatı ilk şehidi kimdir? 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ne kadar sürdü?
'Kıbrıs Barış Harekatı nasıl yapıldı?', 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne zaman kuruldu?' sorularının yanıtları gençler tarafından merak edilirken, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen harekatın 50. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bülent Ecevit başbakanlığındaki Türkiye Cumhuriyeti, adanın garantör ülkelerine tanınan hakkı kulanarak 'Ayşe tatile çıksın' gizli parolasıyla 'Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda kaç şehidimiz var? Kıbrıs Barış Harekatı ilk şehidi kimdir?
• 20 Temmuz 2024 - 10:12 • Son Güncelleme:
• 20 Temmuz 2024 - 10:12 • Son Güncelleme: