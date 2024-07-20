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Kıbrıs Barış Harekatı'nda kaç şehidimiz var? Kıbrıs Barış Harekatı ilk şehidi kimdir? 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ne kadar sürdü?

'Kıbrıs Barış Harekatı nasıl yapıldı?', 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne zaman kuruldu?' sorularının yanıtları gençler tarafından merak edilirken, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen harekatın 50. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bülent Ecevit başbakanlığındaki Türkiye Cumhuriyeti, adanın garantör ülkelerine tanınan hakkı kulanarak 'Ayşe tatile çıksın' gizli parolasıyla 'Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda kaç şehidimiz var? Kıbrıs Barış Harekatı ilk şehidi kimdir?

• 20 Temmuz 2024 - 10:12 • Son Güncelleme:
• 20 Temmuz 2024 - 10:12 • Son Güncelleme:
1Kıbrıs Barış Harekatında kaç şehidimiz var Kıbrıs Barış Harekatı ilk şehidi kimdir 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ne kadar sürdü



KIBRIS BARIŞ HAREKATI NEDİR VE NE ZAMAN YAPILDI?

Kıbrıs Barış Harekatı askeri kod adı Atilla Harekatı olan ve 20 Temmuz 1974'te başlayan, 18 Ağustos 1974'te sona eren, 4 hafta 1 gün süren ve Kıbrıs Adası'na yapılmış Türk askeri barış operasyonudur.

2Kıbrıs Barış Harekatında kaç şehidimiz var Kıbrıs Barış Harekatı ilk şehidi kimdir 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ne kadar sürdü



Kıbrıs Barış Hareketi sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 415 kara, 65 deniz, 5 hava ve 13 jandarma olmak üzere toplamda 498 şehit verildi, 1200 kişi de yaralandı. 1672 Kıbrıs Türkü şehit oldu. Rum ve Yunan tarafında 4 bin kişi öldü, 12 bin kişi yaralandı.

3Kıbrıs Barış Harekatında kaç şehidimiz var Kıbrıs Barış Harekatı ilk şehidi kimdir 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ne kadar sürdü



KKTC NE ZAMAN KURULDU?

1975 yılında önce Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. 15 Kasım 1983 tarihinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağımsız bir ülke olarak ilan edildi. Fakat günümüzde KKTC'nin bağımsızlığı sadece Türkiye tarafından tanınmaktadır. Diğer ülkeler KKTC'yi bağımsız bir ülke olarak görmeyip, diplomatik ilişkilerde bulunmamaktadır.

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk gününde şehit oldu

Pilot Binbaşı Fehmi Ercan, Diyarbakır'da bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığında 181. filo komutanı olarak görev yapmaktaydı.

5Kıbrıs Barış Harekatında kaç şehidimiz var Kıbrıs Barış Harekatı ilk şehidi kimdir 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ne kadar sürdü