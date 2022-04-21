Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinKerem Bürsin, Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor? Bürsin'den açıklama...
HaberlerMagazin Haberleri Kerem Bürsin, Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor? Bürsin'den açıklama...
• 21 Nisan 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:

Kerem Bürsin, Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor? Bürsin'den açıklama...

Hande Erçel ile ilişkisi biten Kerem Bürsin, "Aradığı aşkı İspanya’da buldu" haberleriyle gündem olmuştu. Ekim 2021'de ülkedeki bir defileye davetli olarak giden yakışıklı oyuncunun, oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştığı, çiftin kısa sürede birbirinden etkilendiği ve sık sık gizlice buluştukları iddia edilmişti. Kerem Bürsin adının aşk dedikodularına karıştığı 34 yaşındaki güzel hakkında ilk kez konuştu.

• 21 Nisan 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:
1Kerem Bürsin, Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor Bürsinden açıklama...
ABONE OL

Geçen yıl ekim ayında İspanya'da bir defileye davetli olarak giden Kerem Bürsin, burada oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştı. İddiaya göre ikili aşk yaşamaya başladı. Kerem Bürsin konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

2Kerem Bürsin, Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor Bürsinden açıklama...

Kerem Bürsin’in 3 hafta önce İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile aşk yaşadığı söylenmişti. Çiftin kısa sürede birbirine aşık olduğu ve sık sık gizlice buluştukları iddia edildi.

3Kerem Bürsin, Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor Bürsinden açıklama...

Bu siyah beyaz kare ise en son buluşmalarında çekilmiş. Ünlü isim daha önce Chad Campbell ile 2018 yılında evlenmiş 2021 yılında da boşanmış.

4Kerem Bürsin, Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor Bürsinden açıklama...

Cayo, uluslararası bir yayın kuruluşuna röportaj verdi. "Şu anda Kerem Bürsin ile tanışma aşamasındayız. Bu çok özel bir konu. O yüzden konuşmamayı tercih ederim" dedi.

5Kerem Bürsin, Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor Bürsinden açıklama...

Kerem Bürsin ise, "Stephanie Cayo ile yeni bir aşka yelken açtığı" haberleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı...

6Kerem Bürsin, Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor Bürsinden açıklama...

"Bu konuyla alakalı biraz kafa yapımızı değiştirmeliyiz. Her çıkan bir aşk haberi doğru değil. İnsanlar tanışır, arkadaş olur, ileride bu aşka dönüşebilir ama hemen 'Aşık oldu' demek çok yanlış."

7Kerem Bürsin, Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor Bürsinden açıklama...

"Dünyada olan birçok olumsuz şeyler varken aşk hayatımın konuşulması bana saçma geliyor. Benim hiç önemim yok."

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Merve Boluğur sütyenli kombiniyle büyüledi! 'Gözlerim yandı'

    Merve Boluğur sütyenli kombiniyle büyüledi! 'Gözlerim yandı'

    Demet Özdemir cesur elbisesiyle poz verdi!

    Demet Özdemir cesur elbisesiyle poz verdi!

    ‘Ayak yıkama' paylaşımı olay olmuştu! Ebru Polat yaptığı en çılgın şeyi açıkladı: Soygun...

    ‘Ayak yıkama' paylaşımı olay olmuştu! Ebru Polat yaptığı en çılgın şeyi açıkladı: Soygun...

    Hazal Kaya aşka geldi! "Sana çok aşığım!"

    Hazal Kaya aşka geldi! "Sana çok aşığım!"