• 21 Nisan 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:
Kerem Bürsin, Stephanie Cayo ile aşk mı yaşıyor? Bürsin'den açıklama...
Hande Erçel ile ilişkisi biten Kerem Bürsin, "Aradığı aşkı İspanya’da buldu" haberleriyle gündem olmuştu. Ekim 2021'de ülkedeki bir defileye davetli olarak giden yakışıklı oyuncunun, oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştığı, çiftin kısa sürede birbirinden etkilendiği ve sık sık gizlice buluştukları iddia edilmişti. Kerem Bürsin adının aşk dedikodularına karıştığı 34 yaşındaki güzel hakkında ilk kez konuştu.
• 21 Nisan 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:
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Geçen yıl ekim ayında İspanya'da bir defileye davetli olarak giden Kerem Bürsin, burada oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştı. İddiaya göre ikili aşk yaşamaya başladı. Kerem Bürsin konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
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