• 10 Nisan 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:
Kerem Bürsin Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı...
Kerem Bürsin, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Hande Erçel'i çabuk unuttu. Hande Erçel ile ilişkisine son veren Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile aşk yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar... .
• 10 Nisan 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:
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Hande Erçel ile ilişkisine son veren Kerem Bürsin mutluluğu İspanya’da buldu.
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Geçen ekimde ülkedeki bir defileye davetli olarak giden Bürsin burada oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştı.