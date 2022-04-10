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MagazinKerem Bürsin Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı...
HaberlerMagazin Haberleri Kerem Bürsin Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı...
• 10 Nisan 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:

Kerem Bürsin Hande Erçel'i çabuk unuttu! İşte yeni aşkı...

Kerem Bürsin, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Hande Erçel'i çabuk unuttu. Hande Erçel ile ilişkisine son veren Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile aşk yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar... .

• 10 Nisan 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:
1Kerem Bürsin Hande Erçeli çabuk unuttu İşte yeni aşkı...
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Hande Erçel ile ilişkisine son veren Kerem Bürsin mutluluğu İspanya’da buldu.

2Kerem Bürsin Hande Erçeli çabuk unuttu İşte yeni aşkı...

Geçen ekimde ülkedeki bir defileye davetli olarak giden Bürsin burada oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştı.

3Kerem Bürsin Hande Erçeli çabuk unuttu İşte yeni aşkı...

Çiftin kısa sürede birbirine aşık olduğu ve sık sık gizlice buluştukları iddia edildi.

4Kerem Bürsin Hande Erçeli çabuk unuttu İşte yeni aşkı...

Bu siyah beyaz kare ise en son buluşmalarında çekilmiş.

5Kerem Bürsin Hande Erçeli çabuk unuttu İşte yeni aşkı...

34 yaşındaki Stephanie Cayo'nun Instagram hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunuyor.

6Kerem Bürsin Hande Erçeli çabuk unuttu İşte yeni aşkı...

Ünlü isim daha önce Chad Campbell ile 2018 yılında evlenmiş 2021 yılında da boşanmış.

7Kerem Bürsin Hande Erçeli çabuk unuttu İşte yeni aşkı...

Kerem Bürsin'in Instagram hesabında ise 10,3 milyon takipçisi var.

8Kerem Bürsin Hande Erçeli çabuk unuttu İşte yeni aşkı...

Bakalım ünlü oyuncu yeni aşkı için ne diyecek?

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