Kazanlar kaynamaya başladı! Köy halkı bir araya gelip el birliğiyle şifa üretiyor
Kaynak : İHA
Giresun'un Kuşluhan köyünde isabella üzümleri kazanlarda kaynamaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da pekmez üretimi köyde dayanışmayı, emeği ve şifayı bir araya getiriyor.
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kuşluhan köyünde, halk arasında 'kokulu üzüm' olarak bilinen Karadeniz'e özgü isabella üzümlerinden geleneksel pekmez üretimi bu yıl da başladı.Her yıl olduğu gibi köy sakinleri büyük kazanlarını kurarak üzüm pekmezi kaynatmaya koyuldu. Kış aylarında şifa niyetine tüketilmek üzere hazırlanan pekmez, köylüler için sadece bir gıda değil aynı zamanda birlik ve dayanışmanın da sembolü oldu.
Köy sakinlerinden Ufuk Şahin eşi Safiye Şahin ve yakınlarıyla birlikte bu yıl da el emeği ve sabır gerektiren üretimi sürdürdü. Pekmezin sadece bir yiyecek değil, köyümüzdeki dayanışmanın sembolü olduğunu ifade eden Ufuk Şahin, "Çocukluğumuzdan beri atalarımızdan gördüğümüz bu geleneği sürdürüyoruz. Doğal yöntemlerle yaptığımız için pekmezimiz hem lezzetli hem de şifa kaynağı oluyor" dedi.
Kıymet Pul da, "Pekmez yapmak kolay değil, üzümü ayıklamak, kaynatmak, karıştırmak zahmetli bir iş. Ama sonunda ortaya çıkan şifa kaynağı bütün yorgunluğumuzu unutturuyor. Kış aylarında soframızdan eksik olmuyor" diye konuştu.