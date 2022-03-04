Kayserispor maçından sonra hesabi kesildi! Yıldız futbolcuya güle güle
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenen Beşiktaş'ta fatura kesildi. İstatistiklere göre girdiği gol pozisyonlarının sadece yüzde 15'ini tabelaya yansıtan tecrübeli oyuncunun İngiltere'ye geri dönüş biletini aldığı öğrenilirken, siyah beyazlı yönetimin bir de takas için Sivasspor'a teklifte bulunduğu ifade edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği duyuruldu. Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı, 7 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Antalya maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını tamamladığı dönemde Miralem Pjanic'in antrenmanda alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmişti. Bosnalı oyuncu bu nedenle de ligde Altay ve Sivasspor ile kupada da Kayserispor karşılaşmalarında forma giyememişti. Bosnalı oyuncunun tamamen iyileştiği bildirildi. Pjanic'in Başakşehir ile pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi. Pjanic bu sezon 16'sı ligde olmak üzere 22 maçta oynadı, gol atamadı, 4 asist yaptı.
Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Uzun süredir düşük performansı nedeniyle eleştirilen Kenan Karaman'ın durumu da yavaş yavaş şekilleniyor. Kenan'ı devre arasında Sivasspor'a vermeyi reddeden siyah-beyazlıların şimdi bu teklifi değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
Kırmızı-beyazlılar, daha önce 27 yaşındaki oyuncu ile Yunan stoperi Goutas'ı takas edebileceği bilgisini siyah-beyazlılarla paylaşmıştı. Domagoj Vida ile sözleşme yenileme çalışmalarının devam ettiği Beşiktaş'ta, Goutas da ciddi şekilde düşünülmeye başlandığı ve "Kenan'a karşılık Goutas" önerisinin tekrarlanacağı ifade edildi.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’na da çeyrek finalde havlu attı. Sezonun kalan bölümünde ikincilik mücadelesi verecek olan Kartal’da, Yukatel Kayserispor ile oynanan kupa maçında kaçırılan fırsatlar, Michy Batshuayi başta olmak üzere forvetlerin durumunu bir kez daha tartışmaya açtı.
Siyah-beyazlı yönetim ara transferde bazı deneyimli golcüleri gündemine alsa da kadroya forvet takviyesi yapmadı. Cenk Tosun transferini Everton’la sözleşmesi biteceği için sezon sonuna bırakan Beşiktaş, ligin ilk devresinde beklentilere yanıt verememesine rağmen sadece Batshuayi ile yola devam etmeyi kararlaştırdı.
Devre arasında gelecek sezon için Portekizli orta saha Gedson Fernandes’e imza attıran siyah-beyazlıların, golcü transferi yapmamanın pişmanlığını yaşadığı aktarıldı. Batshuayi’nin Kayserispor maçında kaçırdığı akıl almaz goller ve Ziraat Türkiye Kupası’na veda edilmesi yönetimin karşısına ağır bir fatura olarak çıktı.