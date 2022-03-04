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BeşiktaşKayserispor maçından sonra hesabi kesildi! Yıldız futbolcuya güle güle
HaberlerBeşiktaş Haberleri Kayserispor maçından sonra hesabi kesildi! Yıldız futbolcuya güle güle
• 04 Mart 2022 - 08:33 • Son Güncelleme:

Kayserispor maçından sonra hesabi kesildi! Yıldız futbolcuya güle güle

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenen Beşiktaş'ta fatura kesildi. İstatistiklere göre girdiği gol pozisyonlarının sadece yüzde 15'ini tabelaya yansıtan tecrübeli oyuncunun İngiltere'ye geri dönüş biletini aldığı öğrenilirken, siyah beyazlı yönetimin bir de takas için Sivasspor'a teklifte bulunduğu ifade edildi.

• 04 Mart 2022 - 08:33 • Son Güncelleme:
1Kayserispor maçından sonra hesabi kesildi Yıldız futbolcuya güle güle
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği duyuruldu. Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı, 7 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

2Kayserispor maçından sonra hesabi kesildi Yıldız futbolcuya güle güle

Antalya maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını tamamladığı dönemde Miralem Pjanic'in antrenmanda alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmişti. Bosnalı oyuncu bu nedenle de ligde Altay ve Sivasspor ile kupada da Kayserispor karşılaşmalarında forma giyememişti. Bosnalı oyuncunun tamamen iyileştiği bildirildi. Pjanic'in Başakşehir ile pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi. Pjanic bu sezon 16'sı ligde olmak üzere 22 maçta oynadı, gol atamadı, 4 asist yaptı.

3Kayserispor maçından sonra hesabi kesildi Yıldız futbolcuya güle güle

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Uzun süredir düşük performansı nedeniyle eleştirilen Kenan Karaman'ın durumu da yavaş yavaş şekilleniyor. Kenan'ı devre arasında Sivasspor'a vermeyi reddeden siyah-beyazlıların şimdi bu teklifi değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

4Kayserispor maçından sonra hesabi kesildi Yıldız futbolcuya güle güle

Kırmızı-beyazlılar, daha önce 27 yaşındaki oyuncu ile Yunan stoperi Goutas'ı takas edebileceği bilgisini siyah-beyazlılarla paylaşmıştı. Domagoj Vida ile sözleşme yenileme çalışmalarının devam ettiği Beşiktaş'ta, Goutas da ciddi şekilde düşünülmeye başlandığı ve "Kenan'a karşılık Goutas" önerisinin tekrarlanacağı ifade edildi.

5Kayserispor maçından sonra hesabi kesildi Yıldız futbolcuya güle güle

Süper Lig’de şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’na da çeyrek finalde havlu attı. Sezonun kalan bölümünde ikincilik mücadelesi verecek olan Kartal’da, Yukatel Kayserispor ile oynanan kupa maçında kaçırılan fırsatlar, Michy Batshuayi başta olmak üzere forvetlerin durumunu bir kez daha tartışmaya açtı.

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Siyah-beyazlı yönetim ara transferde bazı deneyimli golcüleri gündemine alsa da kadroya forvet takviyesi yapmadı. Cenk Tosun transferini Everton’la sözleşmesi biteceği için sezon sonuna bırakan Beşiktaş, ligin ilk devresinde beklentilere yanıt verememesine rağmen sadece Batshuayi ile yola devam etmeyi kararlaştırdı.

7Kayserispor maçından sonra hesabi kesildi Yıldız futbolcuya güle güle

Devre arasında gelecek sezon için Portekizli orta saha Gedson Fernandes’e imza attıran siyah-beyazlıların, golcü transferi yapmamanın pişmanlığını yaşadığı aktarıldı. Batshuayi’nin Kayserispor maçında kaçırdığı akıl almaz goller ve Ziraat Türkiye Kupası’na veda edilmesi yönetimin karşısına ağır bir fatura olarak çıktı.

8Kayserispor maçından sonra hesabi kesildi Yıldız futbolcuya güle güle

Kayserispor maçında teknik heyet ve taraftarlara adeta saç baş yolduran Michy Batshuayi kredisini büyük ölçüde tüketti. Siyah-beyazlı yönetimin, Chelsea’den 1 yıllığına kiralanan ve toplam maliyeti 3.3 milyon euro olan Belçikalı oyuncuyla çok yüksek ihtimalle yollarını ayıracağı ifade edildi.

9Kayserispor maçından sonra hesabi kesildi Yıldız futbolcuya güle güle

Bu arada Demir Grup Sivasspor deplasmanında biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle galibiyette başrolü oynayan Batshuayi’nin özellikle Vodafone Park’ta oynanan maçlarda büyük baskı altında kaldığı belirtildi.

10Kayserispor maçından sonra hesabi kesildi Yıldız futbolcuya güle güle

Deplasman maçlarında daha yüksek verimle oynayan tecrübeli futbolcunun, İstanbul’da taraftar baskısı nedeniyle özellikle son vuruşlarda hata yaptığı kaydedildi.

11Kayserispor maçından sonra hesabi kesildi Yıldız futbolcuya güle güle

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