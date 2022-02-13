Kayserispor maçından sonra Galatasaray'ın yeni teknik direktör bombasını patlattı! 'Torrent'le bu iş olmaz dedi ve...'

"Bu bunalımdan, bu kaostan nasıl çıkacak? hakikaten merak ediyoruz. Sezon başında çok güçlü bir düşünceyle bu projeye başlamıştı. Galatasaray için hiç iyi bir ipucu gördüğümü söyleyemem. Bu sezonun Galatasaray için bir parçası yok. Tabi bunu lig için söylüyorum. Oyun anlamında bir şey bulmaya çalışıyorum ama orada da bir şey bulamıyorum. Galatasaray bir puanı kurtardı. Bu maça öyle bakacağım. Torrent ile kazanılmış bir üç puan yok henüz."