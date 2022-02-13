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GalatasarayKayserispor maçından sonra Galatasaray'ın yeni teknik direktör bombasını patlattı! 'Torrent'le bu iş olmaz dedi ve...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Kayserispor maçından sonra Galatasaray'ın yeni teknik direktör bombasını patlattı! 'Torrent'le bu iş olmaz dedi ve...'
• 13 Şubat 2022 - 08:27 • Son Güncelleme:

Kayserispor maçından sonra Galatasaray'ın yeni teknik direktör bombasını patlattı! 'Torrent'le bu iş olmaz dedi ve...'

Dün akşam NEF Stadı'nda mutlak kazanması gereken maçta 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Domenec Torrent'e olan tepki her geçen gün artıyor...

• 13 Şubat 2022 - 08:27 • Son Güncelleme:
1Kayserispor maçından sonra Galatasarayın yeni teknik direktör bombasını patlattı Torrentle bu iş olmaz dedi ve...
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Kritik mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray 5 maçın ardından henüz 3 puanla tanışamadı. Galatasaray - Kayserispor müsabakasını spor yorumcuları değerlendirdi. Sarı-kırmızılılar için Okan Buruk iddiası ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

2METİN TEKİN

METİN TEKİN

Metin Tekin, Galatasaray'ın sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçı NTV'de değerlendirdi: "Galatasaray için her şey çok zor oluyor. Haftalardır galibiyet alamayan bir Galatasaray var. 1-1'i son anda yakalayan Galatasaray. Evet ikinci yarı pozisyonlar buldu ama 1-1'den sonra pozisyon yok. Baskı ve tempoyla bulduğu pozisyonlar vardı ama yine galip gelemedi. Galatasaray için çok zor hale geldi galip gelmek. Çok farklı bir sezondan geçiyoruz."

3Kayserispor maçından sonra Galatasarayın yeni teknik direktör bombasını patlattı Torrentle bu iş olmaz dedi ve...

"Bu bunalımdan, bu kaostan nasıl çıkacak? hakikaten merak ediyoruz. Sezon başında çok güçlü bir düşünceyle bu projeye başlamıştı. Galatasaray için hiç iyi bir ipucu gördüğümü söyleyemem. Bu sezonun Galatasaray için bir parçası yok. Tabi bunu lig için söylüyorum. Oyun anlamında bir şey bulmaya çalışıyorum ama orada da bir şey bulamıyorum. Galatasaray bir puanı kurtardı. Bu maça öyle bakacağım. Torrent ile kazanılmış bir üç puan yok henüz."

4Kayserispor maçından sonra Galatasarayın yeni teknik direktör bombasını patlattı Torrentle bu iş olmaz dedi ve...

"Tamam psikolojik sıkıntı var. Geriye düşmek sıkıntı yaratır ama bir emek testi vardır, bir de beceri testi vardır. Olmuyor Galatasaray'da Berkan da Taylan da çok gencecik, uğraşıyorlar, belki bir takıma gitseler bir takımın önemli oyuncuları olacaklar ama Galatasaray orta sahasında ikisini birleştirmek ve oradan bir şey ummak işte burada sınıfta kalınıyor. Buradan çıkmıyor, çıkmayacak da."

5Kayserispor maçından sonra Galatasarayın yeni teknik direktör bombasını patlattı Torrentle bu iş olmaz dedi ve...

"Kadroyu kurarken birinci madde oyun planıdır. Sezon başında belirli kurallar olduğunu bilirsiniz ve oyuncuları ona göre alırsınız ama orta sahanızı bu şekilde kurduysanız yanlış yapmışsınızdır. Bu anlatmaya çalıştığım orta saha filmi engellemeye başlıyor. Avrupa'da savunma yapılırken her şey güzel, hiç bir problem yok. Ama ligimizdeki maçlarda pas oyunu oynamak isyorsun, bu orta sahayla olmaz."

6Kayserispor maçından sonra Galatasarayın yeni teknik direktör bombasını patlattı Torrentle bu iş olmaz dedi ve...

"Pulgar'ı bu takımın formasyonu içinde görmemiz lazım. Bugün için Torrent'i şöyle eleştiririm. Türk yabancı matematiğinde sol kanatta Ömer Bayram'la başlayıp orta alana Cicaldau'yu alabilirdi. Bu kadroya teknik bir kalite katmadan oyun kazanılmaz. Senin elinde tek oyuncu bu. Takımın bir zayıf halkası vardır. Bunu nerede kullanmalı diye düşünürsün. Onlardan biri de sol kenar olabilir. Tercihi o bölgeden kullanabilirdi."

7LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

Levent Tüzemen, A Spor'da Galatasaray'ın Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi: "İnşallah İspanyol teknik adamın kafasında oyuncunun tenine göre bir saplantı yoktur. İspanya'da biliyorsunuz siyahi oyunculara yıllardan beri tepki var, inşallah böyle bir şey yoktur."

8Kayserispor maçından sonra Galatasarayın yeni teknik direktör bombasını patlattı Torrentle bu iş olmaz dedi ve...

"Bu hoca gelmezdi en baştan Galatasaray'a. Galatasaray'da yönetim içindeki arkadaşlar, çevresindeki arkadaşlar, Okan Buruk'u getir diyorlar başkana. Diyor ki, 2001 yılında Galatasaray'a para kazandırmadan gitti. Siz de birçok oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden aldınız. Getirmediler. Bu iş olmaz, öfkeyle olmaz. Galatasaray'ın menfaati söz konusu."

9Kayserispor maçından sonra Galatasarayın yeni teknik direktör bombasını patlattı Torrentle bu iş olmaz dedi ve...

"Gomis'in taraftar baskısı ve taraftar sevgisi nedeniyle ilk 11'de olduğunu düşünüyorum. Feghouli kötü oynamıyor, çıkarken kafasını sallıyor oyuncu. Feghouli mi oyundan çıkar, Cicaldau oyuna giriyor. Hangisi daha iyi, Feghouli daha iyi. Cicaldau etkili bir oyuncu değil."

10Kayserispor maçından sonra Galatasarayın yeni teknik direktör bombasını patlattı Torrentle bu iş olmaz dedi ve...

"Kulübede 12.5 milyon euroluk ekip oturuyor. Barış Alper, Cicaldau ve Morutan. Buyurun Galatasaray kadro mühendisliğinin yaratıcıları. Sezon başında söylediğimiz yerde devam ediyoruz. Sezon başında da Galatasaray şampiyonluğa oynamaz dedik, şimdi küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor. Bunun yanında oyun okuma yok, oyuncu değişiklikleri ya tutarsa şeklinde, oyuna müdahaleleri yok."

11Kayserispor maçından sonra Galatasarayın yeni teknik direktör bombasını patlattı Torrentle bu iş olmaz dedi ve...

"Başkan futboldan anlamazsa bu sıkıntılar olur. Alanyaspor Başkanı, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdıktan sonra 'Cevabı ben veririm' dedi. Bülent Korkmaz'ı getirdi, olmadı, Farioli'yi getirdi. Galatasaray Başkanının müdahale etmesi lazım bu işe. Domenec olmaz bu işte. Fatih Terim'le yollarını ayırdıktan sonra iki tane altyapı hocasıyla devam edersin, sonra ciddi bir hoca getirirsin."

12ÖNDER ÖZEN

ÖNDER ÖZEN

Önder Özen, Galatasaray'ın sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçı NTV'de değerlendirdi: "En çarpıcı olan, beni en fazla yoran şey kadro. Büyük takımlar kaliteye ihtiyaç duyarlar. Yukarı oynamıyorsanız veya formanın getirdiği bir ağırlık yoksa orta ayar oyuncularla da bir takım planlar yaparak belli bir puan ortalaması yakalayabilirsiniz. Ama Avrupa'da oynamak gibi değil. Avrupa'da bir plana ihtiyaç vardı ki orada planı vardı. Yaratmak, üretmek gereken maçlar ligimizde oynanıyor."

13Kayserispor maçından sonra Galatasarayın yeni teknik direktör bombasını patlattı Torrentle bu iş olmaz dedi ve...

"Oyuncu uygunluğu diye bir durum var. Üç tane en az türk pasaportlu oyuncunun oynaması gerekiyor. Berkan, Taylan ve Kerem oynuyorlar. Peki onlar olmasaydı kim oynayacaktı. Sanki böyle bir zorunluluk yokmuş gibi bir planlama yapılmış. Bir Galatasaraylı şunu sorabilir, tamam yerli planlamamız eğri ama neremiz doğru? diye de soracak."

14Kayserispor maçından sonra Galatasarayın yeni teknik direktör bombasını patlattı Torrentle bu iş olmaz dedi ve...

"Büyük umut Morutan, hatta büyük büyük umut. Cicaldau, Aanholt vs. Bu kadro yerlisiyle yabancısıyla çok antrenörü çaresiz bırakır. Sadece 8+3 matematiğin de bile çırpınırsınız. Çok çaresiz kalırsınız. Kim olursanız olun, ne kadar bilirseniz bilin. Bu dizayn iyi bir dizayn değil."

15Kayserispor maçından sonra Galatasarayın yeni teknik direktör bombasını patlattı Torrentle bu iş olmaz dedi ve...

"Galatasaray'ın omurgada Nelsson-Marcao bizim ligimizde standart iki tane iyi stoper. Bunu yakalamış ama oradan itibaren omurga çok niteliksiz. Bizim bir şey söylememize gerek yok puan tablosu ortada. Galatasaray orta sahası topu aldığında nasıl dönecek? Bu maçta Berkan ıslıklandı. hak etti mi etmedi mi? Tamam Taylan da Berkan da çırpınıyorlar ama orta saha olmak için nitelikler gerekiyor. En son örnek Melo ve Fernando'ydu. Orta sahadan topu aldığın zaman bunlar gibi döneceksin. Oluyor mu? olmuyor. Bunun sonucunda da önünüzdeki nitelikli oyuncularınızdan da yeteri kadar yararlanamıyorsunuz."

16Kayserispor maçından sonra Galatasarayın yeni teknik direktör bombasını patlattı Torrentle bu iş olmaz dedi ve...

"Galatasaray iki şeyi hiç ama hiç yapamıyor. 1) Topa ritim veremiyor. Her birinin ayak için tertemizdir eminim ama Kayserispor'da eksikler olmasına rağmen Galatasaray oyunu yönetemedi. Bu orta sahayla bu iş olmaz. 2) Top Kayserisipor'da Galatasaray önde basacak ama o da mümkün değil. Siz takımınızı sağlam kurun Gomis'e güvenin. Önde basacağız 37 yaşında falan derler, farketmez yapar o. Arkadan gelen yardım sıfır. Sacha Boey titreye titreye geliyor. Psikoloji gitmiş. Bu takım ne top rakipteyken ne de kendisindeyken harikulade işler yapamaz. Görüntü bu."

17Kayserispor maçından sonra Galatasarayın yeni teknik direktör bombasını patlattı Torrentle bu iş olmaz dedi ve...

"Torrent'in geldiği futbol ikliminden gelecek olursak, Manchester City'yi düşünelim ilerde Mahrez, Sterling geride Walker, Ederson muhteşem kadro ama ortadan siz De Bruyne ile İlkay'ı çıkarırsanız o iş olmaz. Bu maçta da Galatasaray'ın bir numaralı sorunu, Fernando gittiğinden beri hep bir orta saha problemi oldu. Orta sahanın merkezi, stoperlerden, kaleden veya bekten alacak, yüzünü dönecek servis başlayacak ve film dönecek. Olmadı, olmuyor. En başında nu orta sahayla başlamak doğru değildi."

18Kayserispor maçından sonra Galatasarayın yeni teknik direktör bombasını patlattı Torrentle bu iş olmaz dedi ve...

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