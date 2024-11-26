Kayseri'nin tek cilt ustası 42 yıldır kitaplara yeniden hayat veriyor!
Kayseri'de evli ve 4 çocuk babası Yaşar Gülcü (67), 42 yıldır tarihleri 200-500 yıl arasında değişen farklı kitaplar ile Kur'an-ı Kerimleri ciltleyip, onarıyor. Gülcü, "Kayseri'de benden başka eski kitap tamir eden yok. Olsa iyi olurdu ama merak eden yoktur. Sevdiğim için bu işi yapıyorum" dedi.
Samed Aydın SUN- Nuray UZATMAZ/KAYSERİ, (DHA)
• 26 Kasım 2024 - 14:05 • Son Güncelleme:
Samed Aydın SUN- Nuray UZATMAZ/KAYSERİ, (DHA)
• 26 Kasım 2024 - 14:05 • Son Güncelleme: