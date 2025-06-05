Kayserili muhtar kilometrelerce yolu sadece bir amaç için gidiyor! Yurtdışından bile gelenler var!
Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Evliya Dağı'nın zirvesinde bulunan Şemun El-Gazi Türbesi'nin bakımını 40 yaşındaki muhtar Şerafettin Akduran, 11 yıldır gönüllü yapıyor. Yüksekliği yaklaşık 2 bin metreyi bulan kıvrımlı dağın eteğindeki tozlu yolları traktörüyle aşarak zirveden düşen kayaları temizleyen Akduran, yaz kış olumsuz hava koşullarına rağmen, zorlu zirve yolculuğunu tamamlayıp türbenin temizliğini yapıyor. Zirvedeki türbeye ulaşmanın zor olduğunu dile getiren Akduran,'Ben 11 yıldır buranın bakımını üstlendim. Türbenin bakımını, temizliğini yapıyorum' dedi.
AA
• 05 Haziran 2025 - 17:38 • Son Güncelleme:
AA
• 05 Haziran 2025 - 17:38 • Son Güncelleme: