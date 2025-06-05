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GündemKayserili muhtar kilometrelerce yolu sadece bir amaç için gidiyor! Yurtdışından bile gelenler var!
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Kayserili muhtar kilometrelerce yolu sadece bir amaç için gidiyor! Yurtdışından bile gelenler var!

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Evliya Dağı'nın zirvesinde bulunan Şemun El-Gazi Türbesi'nin bakımını 40 yaşındaki muhtar Şerafettin Akduran, 11 yıldır gönüllü yapıyor. Yüksekliği yaklaşık 2 bin metreyi bulan kıvrımlı dağın eteğindeki tozlu yolları traktörüyle aşarak zirveden düşen kayaları temizleyen Akduran, yaz kış olumsuz hava koşullarına rağmen, zorlu zirve yolculuğunu tamamlayıp türbenin temizliğini yapıyor. Zirvedeki türbeye ulaşmanın zor olduğunu dile getiren Akduran,'Ben 11 yıldır buranın bakımını üstlendim. Türbenin bakımını, temizliğini yapıyorum' dedi.

AA
• 05 Haziran 2025 - 17:38 • Son Güncelleme:
AA
• 05 Haziran 2025 - 17:38 • Son Güncelleme:
1Kayserili muhtar kilometrelerce yolu sadece bir amaç için gidiyor Yurtdışından bile gelenler var

Şeyhşaban Mahallesi'nde 1979'da yaşanan sel felaketinin ardından mahalleli, devletin yardımıyla 11 kilometre uzaklıktaki güvenli bölgeye taşındı.

2Kayserili muhtar kilometrelerce yolu sadece bir amaç için gidiyor Yurtdışından bile gelenler var

Tarım ve hayvancılıkla uğraşırken daha sonra muhtar seçilen Akduran da yılın her günü kapıları ziyaretçilerine açık olan eski mahallesindeki Şemun El-Gazi Türbesi'nin bakımını üstlendi.

3Kayserili muhtar kilometrelerce yolu sadece bir amaç için gidiyor Yurtdışından bile gelenler var

Yüksekliği yaklaşık 2 bin metreyi bulan kıvrımlı dağın eteğindeki tozlu yolları traktörüyle aşarak zirveden düşen kayaları temizleyen Akduran, yaz kış olumsuz hava koşullarına rağmen, zorlu zirve yolculuğunu tamamlayıp türbenin temizliğini yapıyor.

4Kayserili muhtar kilometrelerce yolu sadece bir amaç için gidiyor Yurtdışından bile gelenler var

Ziyaretçilere temiz bir ortam oluşturmayı amaçlayan muhtar, gönüllü başladığı işini 11 yıldır sürdürüyor.Muhtar Şerafettin Akduran, AA muhabirine, Evliya Dağı'nda yer alan türbenin Selçuklu döneminde inşa edildiğini söyledi.

5Kayserili muhtar kilometrelerce yolu sadece bir amaç için gidiyor Yurtdışından bile gelenler var

Sel nedeniyle eski köylerinden ayrılmak durumunda kalan ailesinin mahalleyle bağlarını koparmadığını anlatan Akduran, İncesu Belediyesi tarafından türbenin restore edildiğini ifade etti.

6Kayserili muhtar kilometrelerce yolu sadece bir amaç için gidiyor Yurtdışından bile gelenler var

Akduran, rakımı 2 bin metreyi bulan dağdaki türbenin yılın her döneminde birçok kişi tarafından ziyaret edildiğini belirtti.

7Kayserili muhtar kilometrelerce yolu sadece bir amaç için gidiyor Yurtdışından bile gelenler var

Zirvedeki türbeye ulaşmanın zor olduğunu dile getiren Akduran,"Ben 11 yıldır buranın bakımını üstlendim. Türbenin bakımını, temizliğini yapıyorum.

8Kayserili muhtar kilometrelerce yolu sadece bir amaç için gidiyor Yurtdışından bile gelenler var

Yurt dışından dahi ziyaretçiler geliyor. Şemun El-Gazi mahallemizin bereketi, çocuklarımızın isim aldığı, onun ismiyle büyüdüğü bir zat." dedi.

9Kayserili muhtar kilometrelerce yolu sadece bir amaç için gidiyor Yurtdışından bile gelenler var

Şemun El-Gazi'nin mahalleleri için önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akduran, "Dağa çıkış yolu çok meşakkatli olmasına rağmen, düzenli şekilde gelip temizliğini yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

10Kayserili muhtar kilometrelerce yolu sadece bir amaç için gidiyor Yurtdışından bile gelenler var

Akduran, ne yolun zorluğunun ne de yaptığı işin ağırlığının kendisini yormadığını kaydetti.

11Kayserili muhtar kilometrelerce yolu sadece bir amaç için gidiyor Yurtdışından bile gelenler var

Bölgenin hem doğası hem de tarihi yapısıyla turizm konusunda önemli bir noktada olduğunu anlatan Akduran, yapılacak asfaltlama ve parke yollarla turizme daha çok katkı sağlanacağını sözlerine ekledi.