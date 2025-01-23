Kayseri'de okul binaları yükümlülerin elleriyle güzelleşiyor

Yarıyıl tatilinin bitiminde çocuklara da sürpriz olacağını belirten Büber, şunları kaydetti:

"Tamamen toplum yararına çalışma kapsamında bu işi yürütüyorlar. Biz de kendilerine kamu adına çok teşekkür ediyoruz. Okul aile birliği olarak boyayı aldık. Masraflar bizden, işçilik onlardan. Emeklerine sağlık, iyi bir ekip olmuşlar. Yükümlüler, mesleği başlarında bulunan ustadan öğrenmişler. Topluma kazandırılmaları, yeni bir meslek sahibi olmaları çok güzel bir şey. Faydalı bir iş yapıyorlar. Bunu gördüm, sevindim. Her şey mimari projeye uygun yapılıyor. Cıvıl cıvıl olacak, ilkokula yakışır bir renk oluşacak."