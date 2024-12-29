Kayseri'de kayadan oyma mağara patates deposu olarak kullanılıyor
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kayadan oyma mağaralarda saklanan patatesler 5 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Doğal mağaralarda sakladıkları patateslerin avantajlarına dikkat çeken üretici Osman Babacan (51), “Maliyetimiz çok düşük. 2 dönüm arazinin içine böyle bir doğal depo kazdırdık. Şehirdeki depoların maliyeti yükselince biz de böyle bir çözüm bulduk. Depomuz 3 bin ton patates alıyor. Suriye, Tunus, Irak, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelere ihracatımızı yapıyoruz” dedi.
Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)-
• 29 Aralık 2024 - 16:55 • Son Güncelleme:
Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)-
• 29 Aralık 2024 - 16:55 • Son Güncelleme: