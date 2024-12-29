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Kayseri'de kayadan oyma mağara patates deposu olarak kullanılıyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kayadan oyma mağaralarda saklanan patatesler 5 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Doğal mağaralarda sakladıkları patateslerin avantajlarına dikkat çeken üretici Osman Babacan (51), “Maliyetimiz çok düşük. 2 dönüm arazinin içine böyle bir doğal depo kazdırdık. Şehirdeki depoların maliyeti yükselince biz de böyle bir çözüm bulduk. Depomuz 3 bin ton patates alıyor. Suriye, Tunus, Irak, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelere ihracatımızı yapıyoruz” dedi.

Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)-
• 29 Aralık 2024 - 16:55 • Son Güncelleme:
Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)-
• 29 Aralık 2024 - 16:55 • Son Güncelleme:
1Kayseride kayadan oyma mağara patates deposu olarak kullanılıyor

Yeşilhisar ilçesinde ekim ve kasım ayı arasında tarlalardan toplanan kışlık patatesler, kayadan oyma mağaralara götürülüyor. Nemi çok iyi koruma özelliği bulunan mağaralarda, patatesler yaz aylarına kadar muhafaza edilebiliyor.

2Kayseride kayadan oyma mağara patates deposu olarak kullanılıyor

Doğal mağaralar sayesinde, enerjiden de tasarruf ediliyor. Sıcaklığı 5 ile 7 derece arasında değişen mağaralarda muhafaza edilen patatesler, 5 farklı ülkeye ihraç ediliyor

3Kayseride kayadan oyma mağara patates deposu olarak kullanılıyor

. Patates yetiştiricisi Osman Babacan, "1000 dönümlük arazide çiftçilik yapmaktayım. 500-600 dekarına yazlık, 200-300 dekarına kışlık patates ekiyoruz. Böyle doğal depolarımıza da patateslerimizi koyuyoruz.

4Kayseride kayadan oyma mağara patates deposu olarak kullanılıyor

Çok güzel koruyor. Mağaralarımızda olan beslemelerden dolayı sıkıntılarımız olmuyor. Maliyetimiz çok düşük. 2 dönüm arazinin içine böyle bir doğal depo kazdırdık. Depomuz 3 bin ton patates alıyor.

5Kayseride kayadan oyma mağara patates deposu olarak kullanılıyor

Agria, Alegria ve Arizona gibi çeşitlerimiz var. Biz bunları başta İstanbul olmak üzere ülkemizin her şehrine gönderiyoruz. Suriye, Tunus, Irak, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelere ihracatımızı yapıyoruz" diye konuştu.

6DOĞAL DEPOLAR, PATATESİ KORUYOR

'DOĞAL DEPOLAR, PATATESİ KORUYOR'

Doğal mağaraların depoları çok iyi koruduğunu belirten Babacan, "Bu depolar nemi çok güzel koruduğundan içerisi 5 ila 7 derece arasında değişiyor.

7Kayseride kayadan oyma mağara patates deposu olarak kullanılıyor

Buranın neminin çok güzel olmasından dolayı haziran ayına kadar ürünü muhafaza edebiliyoruz. Genelde doğal depoların şöyle bir özelliği var.

8Kayseride kayadan oyma mağara patates deposu olarak kullanılıyor

Soğuk hava depolarında elektrik masrafı olduğundan dolayı bütün patates sektörü bu doğal depolara geçti. Doğal depolar, patatesi koruyor.

9Kayseride kayadan oyma mağara patates deposu olarak kullanılıyor

Bu özelliklerinden dolayı Kapadokya bölgemizde ve Yeşilhisar bölgemizde büyük patates çiftçileri ürününü genellikle böyle ambarlarda muhafaza ediyor" ifadelerini kullandı.