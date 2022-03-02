Kayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti! Lig biter bitmez gidiyor
Kayserispor maçına sonradan giren, Göztepe deplasmanında ise oynadığı futbolla sınıfta kalan tecrübeli futbolcunun hesabının kesildiği öğrenildi. İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in lig biter bitmez 28 yaşındaki orta sahayı kulübüne geri göndereceği bildirildi.
Galatasaray’da gündemin en önemli isimlerinden olan Arda Turan bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanda kullandığı ifadelerle herkesi güldürdü.
Fatih Terim ile geçtiğimiz günlerde verdiği poz tartışma konusu olan ve Burak Elmas tarafından yanlış bir fotoğraf verdi şeklinde eleştiriye uğrayan Arda Turan, muhabirlerin yanından geçtiği esnada gülerek ‘’Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim.’’ ifadesini kullandı.
Önce Göztepe ardından Ç.Rizespor galibiyetleriyle kısa da olsa nefes alan Galatasaray’da Gedson’un yerine Pulgar’ın tercih edilmesi camiada eleştirilere yol açarken, kulübün ileri gelen eski yöneticilerin ‘Cicaldau’ya 6,5 Morutan’a 4 milyon euro veren Başkan 6 milyon euroya Gedson’u almadı’ ifadeleri kulaktan kulağa konuşulmaya başlandı.
Fiorentina’dan kiralık olarak kadroya katılan Pulgar’ın oynatılmaması kafalarda soru işareti bırakırken, bu konuda Torrent’e yönelik baskıların git gide arttığı bildirildi. Taylan - Berkan ikilisinden memnun olmayan camiada Puglar’ın kesin olarak oynatılması gerektiği yönünde fikir birliğine varılırken, Şilili orta sahanın neden tercih edilmediği ortaya çıktı.
Hollandalı futbolcu, Rizespor maçında hücuma yaptığı katkı ve attığı 2 golle dikkat çekerken, Torrent öğrencisinden daha da fazla verim almanın planını yapıyor. Tecrübeli futbolcu, tıpkı Guardiola'nın Manchester City'de yaptığı gibi, klasik bir sol bekten ziyade çizgide kalmayıp, takım hücuma kalktığında orta sahaya geçerek ataklara destek sağlayacak.