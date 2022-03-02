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GalatasarayKayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti! Lig biter bitmez gidiyor
HaberlerGalatasaray Haberleri Kayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti! Lig biter bitmez gidiyor
• 02 Mart 2022 - 13:31 • Son Güncelleme:

Kayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti! Lig biter bitmez gidiyor

Kayserispor maçına sonradan giren, Göztepe deplasmanında ise oynadığı futbolla sınıfta kalan tecrübeli futbolcunun hesabının kesildiği öğrenildi. İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in lig biter bitmez 28 yaşındaki orta sahayı kulübüne geri göndereceği bildirildi.

• 02 Mart 2022 - 13:31 • Son Güncelleme:
1Kayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti Lig biter bitmez gidiyor
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Galatasaray’da gündemin en önemli isimlerinden olan Arda Turan bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanda kullandığı ifadelerle herkesi güldürdü.

2Kayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti Lig biter bitmez gidiyor

Fatih Terim ile geçtiğimiz günlerde verdiği poz tartışma konusu olan ve Burak Elmas tarafından yanlış bir fotoğraf verdi şeklinde eleştiriye uğrayan Arda Turan, muhabirlerin yanından geçtiği esnada gülerek ‘’Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim.’’ ifadesini kullandı.

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Arda ‘Kimi götüreceksin kaptan?’ şeklindeki soruya ise yanıt vermedi. Bu sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan’ın futbolculuk kariyerine nokta koyacağı iddia edilmişti.

4Kayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti Lig biter bitmez gidiyor

Sezon başında Fatih Terim’in planlamasıyla Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı orta sahasını kuran Galatasaray büyük sıkıntı yaşarken, devre arasında Gedson Fernandes’in transfer edilmemesi ise Burak Elmas üzerindeki istifa baskısını bir kat daha fazla arttırdı.

5Kayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti Lig biter bitmez gidiyor

Önce Göztepe ardından Ç.Rizespor galibiyetleriyle kısa da olsa nefes alan Galatasaray’da Gedson’un yerine Pulgar’ın tercih edilmesi camiada eleştirilere yol açarken, kulübün ileri gelen eski yöneticilerin ‘Cicaldau’ya 6,5 Morutan’a 4 milyon euro veren Başkan 6 milyon euroya Gedson’u almadı’ ifadeleri kulaktan kulağa konuşulmaya başlandı.

6Kayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti Lig biter bitmez gidiyor

Fiorentina’dan kiralık olarak kadroya katılan Pulgar’ın oynatılmaması kafalarda soru işareti bırakırken, bu konuda Torrent’e yönelik baskıların git gide arttığı bildirildi. Taylan - Berkan ikilisinden memnun olmayan camiada Puglar’ın kesin olarak oynatılması gerektiği yönünde fikir birliğine varılırken, Şilili orta sahanın neden tercih edilmediği ortaya çıktı.

7Kayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti Lig biter bitmez gidiyor

Serie A’da sadece 6 maçta forma giyen Pulgar’ın hazır olmaması ve fizik kalitesinin yetersiz kalması Torrent’i Taylan Antalyalı tercihine iterken, İspanyol teknik adamın kurmaylarına ve yönetime ‘Kayseri maçında oyuna aldım fakat Pulgar gerçekten şu anda çok yetersiz...

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Göztepe karşısında ise her şey ortaya çıktı. Kötü bir dönemden geçiyoruz hazır oyuncu oynatmak benim birinci tercihim ve Pulgar’ı bu görüntüsüyle oynatmayı düşünmüyorum’ dediği ifade edildi.

9Kayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti Lig biter bitmez gidiyor

Domenec Torrent, Galatasaray 'a ısındıkça oyun planında güncellemeler yapmaya devam ediyor. Bazı oyuncular üzerinde özellikle ısrar eden İspanyol hoca, Aanholt'u da yeniden kazanmanın sevinci içinde...

10Kayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti Lig biter bitmez gidiyor

Hollandalı futbolcu, Rizespor maçında hücuma yaptığı katkı ve attığı 2 golle dikkat çekerken, Torrent öğrencisinden daha da fazla verim almanın planını yapıyor. Tecrübeli futbolcu, tıpkı Guardiola'nın Manchester City'de yaptığı gibi, klasik bir sol bekten ziyade çizgide kalmayıp, takım hücuma kalktığında orta sahaya geçerek ataklara destek sağlayacak.

11Kayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti Lig biter bitmez gidiyor

Savunma dengesini bozacak Torrent, Aanholt'tan sık sık rakip ceza sahasına toplu-topsuz koşu yaparak savunma dengesini bozmasını istiyor. Tecrübeli hoca böylece, defansif zaafları olmasına rağmen Aanholt'un hücumdaki etkisini ön plana çıkararak, takım adına en iyi katkıyı elde etmeye çalışacak.

12Kayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti Lig biter bitmez gidiyor

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