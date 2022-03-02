Kayseri ve Göztepe maçlarında sınıfta kaldı Torrent anında hesabını kesti! Lig biter bitmez gidiyor

Hollandalı futbolcu, Rizespor maçında hücuma yaptığı katkı ve attığı 2 golle dikkat çekerken, Torrent öğrencisinden daha da fazla verim almanın planını yapıyor. Tecrübeli futbolcu, tıpkı Guardiola'nın Manchester City'de yaptığı gibi, klasik bir sol bekten ziyade çizgide kalmayıp, takım hücuma kalktığında orta sahaya geçerek ataklara destek sağlayacak.