Kayseri önce başvurdu, Afyon aldı! Avrupa Birliği resmen onayladı, artık milyonlar tanıyacak
Afyonkarahisar'ın ünlü sucuğu ve pastırması, Avrupa Birliği'nden tescil aldı. Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler, bu durumun kent için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Coğrafi İşaret Danışmanı Huriye Özener de alınan tescil sayesinde Afyon sucuğu ve pastırmasının Avrupa Birliği'ne ihracatının önünün açıldığını anlattı.
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
• 14 Haziran 2025 - 15:24 • Son Güncelleme:
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
• 14 Haziran 2025 - 15:24 • Son Güncelleme: