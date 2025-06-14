Kayseri önce başvurdu, Afyon aldı! Avrupa Birliği resmen onayladı, artık milyonlar tanıyacak

Bize şunu soruyorlar, önce onu söyleyeyim. Avrupa Birliği'nde tescil edilen bu ürünlerin bize faydası ne olacak? Türkiye'miz o kadar güzel çeşitliliğe sahip ki güzel bir kültür, güzel bir coğrafyası var. Dolayısıyla buradaki tescil aslında Avrupa Birliği ülkelerinin tamamındaki 500 milyon tüketici ile bizim bu kıymetli ürünlerimizin buluşmasını sağlamış olacak. Bu da ihracatla ilgili kısmı haddinden fazla açmış olacak" diye konuştu.