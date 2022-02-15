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GalatasarayKayseri maçında oyuna girmiş yanına pas atamamıştı! Resmen açıkladı 'G.Saray'dan ayrılıyorum'
HaberlerGalatasaray Haberleri Kayseri maçında oyuna girmiş yanına pas atamamıştı! Resmen açıkladı 'G.Saray'dan ayrılıyorum'
• 15 Şubat 2022 - 15:12 • Son Güncelleme:

Kayseri maçında oyuna girmiş yanına pas atamamıştı! Resmen açıkladı 'G.Saray'dan ayrılıyorum'

Kayserispor maçında Taylan Antalyalı'nın yerine oyuna girmesine rağmen hazır olmayan görüntüsüyle endişe veren, hatta basit top kayıpları yapan tecrübeli futbolcunun 'Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıyorum' açıklaması dikkat çekti.

• 15 Şubat 2022 - 15:12 • Son Güncelleme:
1Kayseri maçında oyuna girmiş yanına pas atamamıştı Resmen açıkladı G.Saraydan ayrılıyorum
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Kayserispor maçında Galatasaray ilk 11'ini görenler gözlerine inanamadı. Herkes yeni transfer Pulgar'ı orta sahada görmeyi beklerken sezonun ilk yarısında eleştirilerin odağına yerleşen Taylan-Berkan ikilisi yine görevdeydi.

2Kayseri maçında oyuna girmiş yanına pas atamamıştı Resmen açıkladı G.Saraydan ayrılıyorum

Maç sonu teknik direktör Domenec Torrent'in bu kararını yerli zorunluluğuna bağlayarak anlatması, yöneticileri öfkeye boğdu. Kadroyu görür görmez kendi aralarında "Herkes orta saha yetersiz diyordu, biz de Fiorentina'dan Şili Milli Takımı oyuncusunu aldık, hazır geldi ama yine oynamıyor" yorumunu yaptı.

3Kayseri maçında oyuna girmiş yanına pas atamamıştı Resmen açıkladı G.Saraydan ayrılıyorum

Kaybedilen 2 puan sonrası ise sarı-kırmızılı idarecilerin öfkesinin ibresi Torrent'e çevrildi. İspanyol hocanın yüzüne karşı bu kararını eleştiren yöneticiler, "Neden Berkan-Taylan? Biz adamı alıp getiriyoruz sen neden oynatmıyorsun. Biz daha çabuk olsun diye Pulgar için 200 bin TL'ye özel uçak tutup getirdik.

4Kayseri maçında oyuna girmiş yanına pas atamamıştı Resmen açıkladı G.Saraydan ayrılıyorum

Yabancı sınırına takıldığını söylüyorsun, sol bekte Ömer'le başlasaydın. Van Aanholt'un Ömer'den ne farkı var? Ömer'i oynatsan ne değişirdi? Ya da Babel yerine Halil'i kullansaydın. Biz Babel'i zaten göndermeye çalışıyoruz" sözleri ile tepkilerini gösterdi. Öte yandan Torrent'in "Bizim görevimiz oyuncuları ceza sahasına getirmektir" sözü takım içinde büyük tepki gördü ve Torrent'in oyuncuları hedef göstermesi şaşkınlıkla karşılandı.

5Kayseri maçında oyuna girmiş yanına pas atamamıştı Resmen açıkladı G.Saraydan ayrılıyorum

Burak Elmas başkanlığındaki G.Saray, futbolda lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşarken, sportif başarısızlık diğer şubelere de yansıdı. Son 3 maçını kaybeden erkek basketbol takımı, play-off'ta saha avantajı anlamına gelen ilk 4'ten koptu ve 7. sıraya geriledi.

6Kayseri maçında oyuna girmiş yanına pas atamamıştı Resmen açıkladı G.Saraydan ayrılıyorum

Son 7 maçın 5'inden yenilgiyle ayrılan kadın basketbol takımı 9. sırada... Voleybolda da durum basketboldan çok farklı değil. Filede erkekler 6. sırada yer alırken, kadınlar 5. sırada bulunuyor. Futbolda ayrıca yeni pilot takım olan Niğde Anadolu, 2. Lig'de grubunda sonuncu ve küme düşmeye aday ilk takım konumunda.

7Kayseri maçında oyuna girmiş yanına pas atamamıştı Resmen açıkladı G.Saraydan ayrılıyorum

Galatasaray 'ın yeni transferi Erick Pulgar Gstv'de canlı yayında açıklamalarda bulundu. Melo'yu yakından tanıdığını ve saygı duyduğunu belirten Şili'li futbolcu ayrıca sezon sonu İtalya'ya döneceğini söyledi.

8Erick Pulgarın açıklamaları...

Erick Pulgar'ın açıklamaları...

Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu biliyordum. Daha önce duymuştum. Teklif geldiğinde Şili Milli Takımı'ndaydım. Temsilcim 'Galatasaray'da bir fırsat çıktı. İlgilenir misin? Çok güzel bir fırsat' dedi. Ben de 'Tabii ki ilgilenirim' dedim.

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Takıma hemen adapte oldum. Beni çok iyi karşıladı oyuncular. Güney Amerikalı oyuncular var Galatasaray'da, beni hemen aralarına aldılar ve anında Galatasaraylı yaptılar.

10Kayseri maçında oyuna girmiş yanına pas atamamıştı Resmen açıkladı G.Saraydan ayrılıyorum

Domenec Torrent ve ekibi antrenmanlarda çok farklı, güzel bilgiler veriyor. Bizleri maça çok iyi hazırlıyorlar. Sahamıza ilk gittiğimde taraftarımızı görünce adrenalin hissettim.

11Kayseri maçında oyuna girmiş yanına pas atamamıştı Resmen açıkladı G.Saraydan ayrılıyorum

İlk 11 başlamak istiyorum, bu ilk hedefim. Benim belli özelliklerim var. Bu maçlarda özelliklerimi göstererek takımın eksikliklerini kapatabileceğimi, takımı daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Şu anda olduğumuz durumdan çıkmamıza yardımcı olacak özelliklerim var. Hızlıyım ve pozisyonel oynuyorum. Bu şekilde takıma yardımcı olabilirim.

12Kayseri maçında oyuna girmiş yanına pas atamamıştı Resmen açıkladı G.Saraydan ayrılıyorum

Melo'yu tanıyorum. Sahada karakterini gösteren ve saygı değer bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dışarda sakin bir insanım ve sahaya çıkınca farklı bir karaktere bürünüyorum. Galatasaray formasını giydikten sonra sahaya girince gerçekten farklı oluyorum.

13Kayseri maçında oyuna girmiş yanına pas atamamıştı Resmen açıkladı G.Saraydan ayrılıyorum

İlk amacım Galatasaray'ı olduğu yerden yukarı taşımak. Mayıs'ta İtalya'ya dönmem gerekiyor. Galatasaray'da İstanbul'da neler yaptığıma bakıp geleceğimle ilgili sezon sonunda karar vereceğim.

14Kayseri maçında oyuna girmiş yanına pas atamamıştı Resmen açıkladı G.Saraydan ayrılıyorum

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