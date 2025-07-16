Kayseri Develi arasına yapılıyor: Güzergahı tamamen değiştirecek!
Kayseri ile Develi güzergahına yapılıyor. Meclisten oy birliğiyle geçti. Projenin nasıl oluşturulacağı ise merak konusu oldu.
Kayseri ile Develi arasında ulaşımı kolaylaştıracak önemli bir adım atılıyor. Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nda oy birliğiyle kabul edilen karara göre, güzergâh üzerinde by pass (çevre yolu) yapılması planlanıyor. Yeni yol, özellikle kış aylarında artan trafik yükünü hafifletecek ve sürücülere büyük kolaylık sağlayacak.
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısında 91 maddeyi görüşerek karara bağladı. Görüşülen konular arasında, Kayseri ile Develi istikametinde baypas yolu yapılmasına ilişkin teklif dikkat çekti. Teklif, Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan oturumda, tüm üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, konunun sadece yerel değil, ulusal düzeyde de desteklendiğini vurguladı. Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:“Kış dönemlerinde Kayseri’den Develi istikametine giden güzergâh kapsamında Ulaştırma Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler neticesinde bir by pass yolu oluşturulacak.”
Yeni çevre yolu projesi kapsamında, Kayseri-Develi İl Yolu-Tekir Geçişi (Erciyes Çevre Yolu) yol deplasesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanacak. Bu kapsamda, protokolü imzalamak üzere Başkan Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi meclis tarafından onaylandı. Ayrıca, protokol hükümlerini yürütmek üzere Belediye Encümeni’ne de yetki tanındı.
Hayata geçirilecek olan baypas yolu, özellikle kış aylarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak. Aynı zamanda, Develi istikametine giden vatandaşlar için zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak. Projenin, bölgesel kalkınmaya ve lojistik akışa da katkı sağlaması bekleniyor.