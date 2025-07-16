Kayseri Develi arasına yapılıyor: Güzergahı tamamen değiştirecek!

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Yeni çevre yolu projesi kapsamında, Kayseri-Develi İl Yolu-Tekir Geçişi (Erciyes Çevre Yolu) yol deplasesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanacak. Bu kapsamda, protokolü imzalamak üzere Başkan Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi meclis tarafından onaylandı. Ayrıca, protokol hükümlerini yürütmek üzere Belediye Encümeni’ne de yetki tanındı.