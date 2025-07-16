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Kayseri Develi arasına yapılıyor: Güzergahı tamamen değiştirecek!

16.07.2025 - 09:36Güncellenme Tarihi:

Kayseri ile Develi güzergahına yapılıyor. Meclisten oy birliğiyle geçti. Projenin nasıl oluşturulacağı ise merak konusu oldu.

1Kayseri Develi arasına yapılıyor: Güzergahı tamamen değiştirecek!

Kayseri ile Develi arasında ulaşımı kolaylaştıracak önemli bir adım atılıyor. Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nda oy birliğiyle kabul edilen karara göre, güzergâh üzerinde by pass (çevre yolu) yapılması planlanıyor. Yeni yol, özellikle kış aylarında artan trafik yükünü hafifletecek ve sürücülere büyük kolaylık sağlayacak.

2Kayseri Develi arasına yapılıyor: Güzergahı tamamen değiştirecek!

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısında 91 maddeyi görüşerek karara bağladı. Görüşülen konular arasında, Kayseri ile Develi istikametinde baypas yolu yapılmasına ilişkin teklif dikkat çekti. Teklif, Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan oturumda, tüm üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

3Kayseri Develi arasına yapılıyor: Güzergahı tamamen değiştirecek!

Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, konunun sadece yerel değil, ulusal düzeyde de desteklendiğini vurguladı. Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:“Kış dönemlerinde Kayseri’den Develi istikametine giden güzergâh kapsamında Ulaştırma Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler neticesinde bir by pass yolu oluşturulacak.”

4Kayseri Develi arasına yapılıyor: Güzergahı tamamen değiştirecek!

Yeni çevre yolu projesi kapsamında, Kayseri-Develi İl Yolu-Tekir Geçişi (Erciyes Çevre Yolu) yol deplasesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanacak. Bu kapsamda, protokolü imzalamak üzere Başkan Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi meclis tarafından onaylandı. Ayrıca, protokol hükümlerini yürütmek üzere Belediye Encümeni’ne de yetki tanındı.

5Kayseri Develi arasına yapılıyor: Güzergahı tamamen değiştirecek!

Hayata geçirilecek olan baypas yolu, özellikle kış aylarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak. Aynı zamanda, Develi istikametine giden vatandaşlar için zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak. Projenin, bölgesel kalkınmaya ve lojistik akışa da katkı sağlaması bekleniyor.