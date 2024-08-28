Kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ediyor: Acılı aile konuştu: Arayıp gülüyorlar, çocuk sesi atan bile oldu
Diyarbakır Bağlar’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin günlerdir aranıyor. Baba Arif Güran, “Bir haftadır Türkiye’nin dört bir yanından destek mesajları alıyorum. Narin için Diyarbakır’a gelmek istediklerini söyleyen onlarca kişi var. Bunların yanı sıra onlarca vicdansız da arayıp dalga geçip gülüyorlar. Çocuk sesi atan bile oldu” dedi.
• 28 Ağustos 2024 - 08:33 • Son Güncelleme:
• 28 Ağustos 2024 - 08:33 • Son Güncelleme: