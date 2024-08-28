Kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ediyor: Acılı aile konuştu: Arayıp gülüyorlar, çocuk sesi atan bile oldu

Anne Yüksel Güran da “Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye’nin önünde yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Gücüm kalmadı. 5 oğlum var, tek kızım var. Eğer bu kimse biliyor ben ona düşkünüm” dedi.



'BİLGİLER ASILSIZ'



Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren dosyada gizlilik kararı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Köydekilerin ifadelerine başvuruldu. Birçoğunun ifadesi bilgilendirme amaçlı alındı ancak şüpheli sıfatıyla ifadesi alınanlar da oldu. Sosyal medyada asılsız bilgiler de yer alıyor. ‘Kuran kursuna gitti bir daha çıkmadı’ deniliyor öyle bir şey yok. Narin amcasının evine gidiyor ve çıkıyor sonra da kayboluyor. Kuran kursu da arandı, hocanın evi de ve ifadesine de başvurulmuş.”



KEPÇE İLE ARAMA



Narin’i arama çalışmaları kapsamında gelen bir ihbar üzerine jandarma ekipleri, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan derede çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi’nden talep edilen kepçe ile başlatılan çalışmalarda deredeki suyun debisinin düşürüleceği, ardından da dere boyunca arama çalışması başlatılacağı belirtildi.​