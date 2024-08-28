Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKayıp Narin'i arama çalışmaları devam ediyor: Acılı aile konuştu: Arayıp gülüyorlar, çocuk sesi atan bile oldu
HaberlerGündem Haberleri Kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ediyor: Acılı aile konuştu: Arayıp gülüyorlar, çocuk sesi atan bile oldu

Kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ediyor: Acılı aile konuştu: Arayıp gülüyorlar, çocuk sesi atan bile oldu

Diyarbakır Bağlar’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin günlerdir aranıyor. Baba Arif Güran, “Bir haftadır Türkiye’nin dört bir yanından destek mesajları alıyorum. Narin için Diyarbakır’a gelmek istediklerini söyleyen onlarca kişi var. Bunların yanı sıra onlarca vicdansız da arayıp dalga geçip gülüyorlar. Çocuk sesi atan bile oldu” dedi.

• 28 Ağustos 2024 - 08:33 • Son Güncelleme:
• 28 Ağustos 2024 - 08:33 • Son Güncelleme:
1Kayıp Narini arama çalışmaları devam ediyor: Acılı aile konuştu: Arayıp gülüyorlar, çocuk sesi atan bile oldu

Diyarbakır, Bağlar’da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos’tan bu yana kayıp. Ailesinin iddiasına göre ve kamera kayıtlarında, Narin gittiği Kuran kursunda saat 15.05 gibi ayrılıyor.

2Kayıp Narini arama çalışmaları devam ediyor: Acılı aile konuştu: Arayıp gülüyorlar, çocuk sesi atan bile oldu

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, saat 15.20’de ise küçük kızın evine doğru yürüdüğü görülüyor ancak eve gitmediği öğreniliyor. Aile yakınlarından biri ise Narin’in saat 16.00 ya da 17.00 gibi kendi evlerine gelip, kızlarını sorduğunu ancak kızları evde olmadığı için Narin’in oradan ayrıldığını söylüyor. Baba Güren, Milliyet’e yaşananları anlattı:

3HEPSİ YALAN

'HEPSİ YALAN'

“Devlet günlerdir yanımızda, kızımın bulunması için elinden gelen her şeyi de yapıyor. Sürekli asılsız haberler duyuyoruz, hiçbiri doğru değil. Biri diyor ki ‘Hala şunu dedi’ diğeri diyor ki ‘4 gözaltı var’ hepsi yalan.

4Kayıp Narini arama çalışmaları devam ediyor: Acılı aile konuştu: Arayıp gülüyorlar, çocuk sesi atan bile oldu

Kuran kursu hocasıyla ilgili de yalan yanlış şeyler söylendi, adamın ifadesi alındı evi de arandı. İmamla bir bağlantısı yok. Kamera kayıtlarında da görülüyor, kurstan çıkıyor, bir daha da o taraf gittiği görülmüyor.

5Kayıp Narini arama çalışmaları devam ediyor: Acılı aile konuştu: Arayıp gülüyorlar, çocuk sesi atan bile oldu

En son gören kişi de 18.30’da çeşme yanında kızımı gördüğünü söylüyor ondan sonra da kızımdan bir haber yok. Biz dahil köyde herkesin ifadesine başvuruldu.”

6BEŞ SAAT SONRA...

BEŞ SAAT SONRA...

Baba Güran’a kızının kaybolduğunu ne zaman fark ettiklerini ve Kuran kursundan sonra eve gitmediği için hiç mi merak etmediklerini sorduk, şu yanıtı verdi:

7Kayıp Narini arama çalışmaları devam ediyor: Acılı aile konuştu: Arayıp gülüyorlar, çocuk sesi atan bile oldu

“Narin kaybolduğu gün Diyarbakır’da değildim, Batman’daydım. Evdekiler bana 8 gibi haber verdiler. Eşim de 19.00-19.30’da aramaya başlamış. Küçük köy, eşim kurstan sonra kızımın kuzenlerinin yanında olduğunu düşünmüş.

8Kayıp Narini arama çalışmaları devam ediyor: Acılı aile konuştu: Arayıp gülüyorlar, çocuk sesi atan bile oldu

45 yıldır bu köyde yaşıyorum, şimdiye kadar böyle bir şey yaşanmadı ki. Ondan eşimin aklına kötü bir şey gelmemiş, o nedenle de merak etmemiştir.

9ÇOCUK SESİ ATTILAR

ÇOCUK SESİ ATTILAR

Bir haftadır Türkiye’nin dört bir yanında destek mesajları alıyorum. Onlarca vicdansız insan da aradı. Arayıp benimle dalga geçip kapatanlar oldu. Arayıp gülüyorlar. Çocuk sesi atan bile oldu. Bunları hepsinin bilgisini emniyete verdim.”

10Kayıp Narini arama çalışmaları devam ediyor: Acılı aile konuştu: Arayıp gülüyorlar, çocuk sesi atan bile oldu

Anne Yüksel Güran da “Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye’nin önünde yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Gücüm kalmadı. 5 oğlum var, tek kızım var. Eğer bu kimse biliyor ben ona düşkünüm” dedi.

'BİLGİLER ASILSIZ'

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren dosyada gizlilik kararı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Köydekilerin ifadelerine başvuruldu. Birçoğunun ifadesi bilgilendirme amaçlı alındı ancak şüpheli sıfatıyla ifadesi alınanlar da oldu. Sosyal medyada asılsız bilgiler de yer alıyor. ‘Kuran kursuna gitti bir daha çıkmadı’ deniliyor öyle bir şey yok. Narin amcasının evine gidiyor ve çıkıyor sonra da kayboluyor. Kuran kursu da arandı, hocanın evi de ve ifadesine de başvurulmuş.”

KEPÇE İLE ARAMA

Narin’i arama çalışmaları kapsamında gelen bir ihbar üzerine jandarma ekipleri, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan derede çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi’nden talep edilen kepçe ile başlatılan çalışmalarda deredeki suyun debisinin düşürüleceği, ardından da dere boyunca arama çalışması başlatılacağı belirtildi.​