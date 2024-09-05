Kayıp Narin'i arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor! Mezarlar için yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapılıyor
Kendisinden 16 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları, oluşturulan özel ekiplerle aralıksız sürdürüldü. Narin 15’inci günde mahalle mezarlığında arandı. Özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı.
• 05 Eylül 2024 - 08:35 • Son Güncelleme:
• 05 Eylül 2024 - 08:35 • Son Güncelleme: