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Kayıp Narin'i arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor! Mezarlar için yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapılıyor

Kendisinden 16 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları, oluşturulan özel ekiplerle aralıksız sürdürüldü. Narin 15’inci günde mahalle mezarlığında arandı. Özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı.

• 05 Eylül 2024 - 08:35 • Son Güncelleme:
• 05 Eylül 2024 - 08:35 • Son Güncelleme:
1Kayıp Narini arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor Mezarlar için yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapılıyor

Bağlar İlçesi’ne bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran’ı (8) arama çalışmaları 16. gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran (46) önceki gün çıkarıldığı mahkemece, “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla tutuklandı.

2YETERLİ DELİL YOK

'YETERLİ DELİL YOK'

Tutuklama kararı, ‘cesetsiz cinayet mi olur mu’ tartışmalarını başlatırken, Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul, tutuklama kararına itiraz ettiğini açıkladı. Milliyet’e konuşan Toğrul, Güran’ın aracındaki DNA örneği ve silinen telefon yazışmalarının tutuklanma için yeterli delil olmadığını savunarak, “Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Birde DNA izi diyorlar ama ne olduğu belli değil. Kan mı, kıl mı, ter mi bir bilgi yok. Eğer kansa durum değişebilir.

3TUTUKLAMA KARARI TEDBİR

"TUTUKLAMA KARARI TEDBİR"

Bilmediğimiz bir şey mi var bu dosyada. Ölü yoksa nasıl adam öldürmeden sevk edilebilir. Hukuka aykırı. Şu anki mevcut duruma göre Narin adına ulaşılmış bir ceset yok. Dosyada böyle bir delil yok. Ama amca iki suçtan tutuklandı. Hukuki bir açıklaması yok bunun. Amca görüştüğümüzde anneden daha çok ağlıyor ‘Benim içim yanıyor. Böyle rezil bir iddiayla karşı karşıya kaldım. Bir daha insanların içine çıkamam’ diyor. Linç girişimi yapıyorlar. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır. Ayrıca Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları var” dedi.

4DELİL KARARTMA RİSKİ

'DELİL KARARTMA RİSKİ'

Kararla ilgili değerlendirmede bulunan Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Hasan Sınar da şunları söyledi: “’Ceset yoksa cinayet yoktur’ anlayışı Amerikan hukukunda olur. Bizde Yargıtay’ın uygulaması öyle değil. Ortada, bir cinayetin işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller söz konusuysa, öldürülen kişinin henüz cenazesine ulaşılamamış olsa da tutuklama tedbirine başvurulabilmesi mümkündür. Suç şüphesini gösteren somut deliller mevcutsa, kaçma şüphesi, delilleri karartma riski gibi nedenlerin varlığı halinde savcılık bu yönde talepte bulunabilir. Ceza hakimliği de tutuklama verebilir. ‘Ceset yoksa cinayet yoktur’, ‘kasten öldürme’ de yoktur, anlayışı Türk hukuku uygulamasında geçerli olan bir anlayış değildir. Tutuklama tedbiri talebi uygundur. Henüz bir cenazeye ulaşılamadı diye kişinin tutuklanmayacağı hukuka uygun olmaz.”

5BAKAN TUNÇ: TEDBİR AMAÇLI

BAKAN TUNÇ: TEDBİR AMAÇLI

Ceza avukatı Merve Uçanok da, cesedin bulunamamış olmasının tutuklanmaya engel olmayacağını ancak Yargıtay uygulamasına göre, cesedin bulunamadığı hallerde öldürme suçundan ceza verilemediğini kaydetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Narin’in amcasının tedbir amaçlı tutuklandığını ifade etti.

6NARİNİ ÖZEL EKİP ARIYOR

NARİN'İ ÖZEL EKİP ARIYOR

Narin Güran'ı arama çalışmaları, jandarma tarafından oluşturulan Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışmasını sürdürdü. Ekip, mahallenin içinde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmadı.

7ARAÇ VE SÜRÜCÜLER KİMLİKLERİ TARANIYOR

ARAÇ VE SÜRÜCÜLER KİMLİKLERİ TARANIYOR

Mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri, araçların plakalarını ve sürücülerinin kimliklerini kayıt altına alarak tarama yapıyor. Mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapılıyor.

8TUTUKLANAN AMCA: ARACA NARİN İLE BİNMEDİM

TUTUKLANAN AMCA: 'ARACA NARİN İLE BİNMEDİM'

Tutuklanan amca Salim Güran’ın savcılık ve sorgu hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı. Amca Güran ifadesinde şunları söyledi: “Saat 20.00 civarı kızım beni telefonla arayıp Narin’in kaybolduğunu söyledi. Jandarma komutanını arayıp haber verdim.

9Kayıp Narini arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor Mezarlar için yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapılıyor

Sabaha kadar aradık, gözaltına alındığım güne kadar da arama faaliyetlerine katıldım. Ben Narin’in aracıma bindiğini görmedim ama aracımın kapıları hep açıktır. Ailede herkes o araca biner. Narin bu araca benimle beraber hiçbir şekilde binmedi.

10Kayıp Narini arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor Mezarlar için yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapılıyor

Olay akşamı kardeşim Arif’in ahırında 380 adet mermi yakalanınca, olay günü yaptığım arama kayıtlarını sildim. Kardeşim Arif ile aramızda bir husumet yoktur. Arif’e ‘sana öyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın’ şeklinde bir söz söylemedim.”